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22 мая 17:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
16:50
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии 
16:44
Экономика
Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты
16:43
Общество
Друг Натальи Варлей раскрыл подробности госпитализации актрисы
16:43
Общество
На звание лучших в России претендуют проекты по поддержке семьи и детства из Приморья
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Недобрая традиция: как выпущенные в небо воздушные шары вредят животным

Общество
Недобрая традиция: как выпущенные в небо воздушные шары вредят животным
pixabay.com  / 

Тула, 22 мая. Конец мая и начало июня — пора последних звонков и выпускных как в школах, так и в вузах. На этих праздниках принято выпускать в небо воздушные шары. Она ассоциируется у многих с отправкой во взрослую жизнь. ФАН выяснил — добрая ли на самом деле эта традиция?

Ежегодно только в Тульской области улетают в небо минимум пять тысяч шаров. Они радуют глаз всего несколько минут, а затем после продолжительного путешествия (от 12 часов до 20 суток, преодолевая до 80 километров) становятся мусором. И мусором довольно опасным для всего живого.

Например, полиэтиленовая лента разлагается сто лет. Она цепляется за ветки деревьев, и в ней запутываются птицы. Воздушный шар разлагается примерно четыре года. Остатки латекса попадают в желудки птиц и рыб, что, как правило, приводит к их гибели. Фольгированные же шары не разлагаются совсем.

«Животные проявляют любопытство к ярким предметам, не подозревая об их опасности. Кусочки шаров, попавшие в воду, водные обитатели принимают за пищу. Например, морские черепахи уверены, что это медузы. Животное, проглотившее кусочек латексного шарика, перестает питаться и умирает долгой и мучительной смертью», — рассказала ФАН директор тульского экзотариума Татьяна Моисеева.

Понятно, что людям в праздник хочется ярких зрелищ. Обычные шары можно заменить на шоу мыльных пузырей, акцию по посадке цветов и деревьев, проведение игр или творческих мастерских. Эмоций будет даже больше, а вреда окружающей природе — никакого.

Ранее ФАН рассказывал о том, что пожилая пара туляков обнаружила у себя дома змею.  

тульская область животные воздушные шары экзотариум
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