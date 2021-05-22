Недобрая традиция: как выпущенные в небо воздушные шары вредят животным

Тула, 22 мая. Конец мая и начало июня — пора последних звонков и выпускных как в школах, так и в вузах. На этих праздниках принято выпускать в небо воздушные шары. Она ассоциируется у многих с отправкой во взрослую жизнь. ФАН выяснил — добрая ли на самом деле эта традиция?

Ежегодно только в Тульской области улетают в небо минимум пять тысяч шаров. Они радуют глаз всего несколько минут, а затем после продолжительного путешествия (от 12 часов до 20 суток, преодолевая до 80 километров) становятся мусором. И мусором довольно опасным для всего живого.

Например, полиэтиленовая лента разлагается сто лет. Она цепляется за ветки деревьев, и в ней запутываются птицы. Воздушный шар разлагается примерно четыре года. Остатки латекса попадают в желудки птиц и рыб, что, как правило, приводит к их гибели. Фольгированные же шары не разлагаются совсем.

«Животные проявляют любопытство к ярким предметам, не подозревая об их опасности. Кусочки шаров, попавшие в воду, водные обитатели принимают за пищу. Например, морские черепахи уверены, что это медузы. Животное, проглотившее кусочек латексного шарика, перестает питаться и умирает долгой и мучительной смертью», — рассказала ФАН директор тульского экзотариума Татьяна Моисеева.

Понятно, что людям в праздник хочется ярких зрелищ. Обычные шары можно заменить на шоу мыльных пузырей, акцию по посадке цветов и деревьев, проведение игр или творческих мастерских. Эмоций будет даже больше, а вреда окружающей природе — никакого.

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