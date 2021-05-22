Армия Японии отработала предотвращение высадки вражеских войск на отдаленные острова

Токио, 22 мая. Вооруженные силы Японии применили артиллерию в рамках маневров в префектуре Сидзуока.

Маневры прошли 22 мая, пишет агентство Kyodo. Перед военными стояла задача по защите отдаленных островов от условного противника, который высаживался на территории Японии. В рамках мероприятий военные вели артиллерийский огонь боевыми снарядами. Всего японская армия задействовала на учениях 54 единицы артиллерии, 45 танков и бронемашин, боевую авиацию, а также более 3 тысяч военных.

Учения в режиме онлайн транслировались через YouTube. Это связано с карантинными ограничениями, согласно которым солдатам запрещено контактировать с гражданскими.

Ранее власти Японии подняли вопрос о размещении морских пехотинцев на военной базе ВС США на острове Окинава. В планах Токио также наращивание численности береговых войск.