Участники «Петербургского уикенда» обсудили необходимость ЕГЭ в России

Санкт-Петербург, 22 мая. Российские журналисты в рамках первого заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд» обсудили актуальность идеи отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В России выступили с предложением отказаться от системы ЕГЭ. Главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов в ходе обсуждения отметил, что нельзя говорить о полной отмене. Он напомнил, что с момента внедрения прошло уже 20 лет, которые не стоит вычеркивать.

«Я знаю, что последние два года учебы в школе, они (школьники. — Прим. ред.) не занимаются тем, что они учатся, потому что готовятся к ЕГЭ», — заявил ведущий ток-шоу «Время покажет», первый заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ АО «Первый канал» Артем Шейнин.

По его словам, поднимаемая тема отмены ЕГЭ — это постановка вопроса о модернизации образовательной системы. При этом Шейнин считает, что идея об отмене может стать хорошим поводом для оглашения аргументов за и против со стороны тех, кто поддерживает ЕГЭ, и тех, кого оно не устраивает.

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов заявил, что к отмене также не готовы и сами преподаватели. Объясняется это тем, что инфраструктура вузов может не выдержать. При этом запрос на качественное образование сохраняется, а ЕГЭ его не дает, добавил Петров.

«Я там прочитал про ЕГЭ еще раз, там вопрос: в каком платье была Ростова? Это к чему вообще? Зачем такие вопросы? Я не читал «Войну и мир», признаюсь», — прокомментировал гендиректор телеканал «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

Главный редактор издания «Невские новости» Андрей Краснобаев считает, что политикам нужно обратиться в Министерство просвещения и уточнить степень влияния ЕГЭ на образовательную систему. По мнению эксперта, отменить Единый государственный экзамен так просто не получится и нужно возвращаться к системе, которая была внедрена в СССР.

Ранее сервис SuperJob провел опрос и установил, что более половины жителей России поддерживают идею отмены ЕГЭ. При этом за сохранение такого способа сдачи экзамена выступили только 16% опрошенных.