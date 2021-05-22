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22 мая 17:07
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новостей
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
16:50
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии 
16:44
Экономика
Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты
16:43
Общество
Друг Натальи Варлей раскрыл подробности госпитализации актрисы
16:43
Общество
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Участники «Петербургского уикенда» обсудили необходимость ЕГЭ в России

  /   Обновлено: 22 мая 2021 16:42
Общество
Участники «Петербургского уикенда» обсудили необходимость ЕГЭ в России
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Санкт-Петербург, 22 мая. Российские журналисты в рамках первого заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд» обсудили актуальность идеи отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В России выступили с предложением отказаться от системы ЕГЭ. Главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов в ходе обсуждения отметил, что нельзя говорить о полной отмене. Он напомнил, что с момента внедрения прошло уже 20 лет, которые не стоит вычеркивать.

«Я знаю, что последние два года учебы в школе, они (школьники. — Прим. ред.) не занимаются тем, что они учатся, потому что готовятся к ЕГЭ», — заявил ведущий ток-шоу «Время покажет», первый заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ АО «Первый канал» Артем Шейнин.

По его словам, поднимаемая тема отмены ЕГЭ — это постановка вопроса о модернизации образовательной системы. При этом Шейнин считает, что идея об отмене может стать хорошим поводом для оглашения аргументов за и против со стороны тех, кто поддерживает ЕГЭ, и тех, кого оно не устраивает.

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов заявил, что к отмене также не готовы и сами преподаватели. Объясняется это тем, что инфраструктура вузов может не выдержать. При этом запрос на качественное образование сохраняется, а ЕГЭ его не дает, добавил Петров.

«Я там прочитал про ЕГЭ еще раз, там вопрос: в каком платье была Ростова? Это к чему вообще? Зачем такие вопросы? Я не читал «Войну и мир», признаюсь», — прокомментировал гендиректор телеканал «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

Главный редактор издания «Невские новости» Андрей Краснобаев считает, что политикам нужно обратиться в Министерство просвещения и уточнить степень влияния ЕГЭ на образовательную систему. По мнению эксперта, отменить Единый государственный экзамен так просто не получится и нужно возвращаться к системе, которая была внедрена в СССР.

Ранее сервис SuperJob провел опрос и установил, что более половины жителей России поддерживают идею отмены ЕГЭ. При этом за сохранение такого способа сдачи экзамена выступили только 16% опрошенных.

егэ отмена петербургский уикенд
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Все новости / Общество / Участники «Петербургского уикенда» обсудили необходимость ЕГЭ в России
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