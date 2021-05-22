В Ростуризме навали сроки действия детского туристического кешбэка

Москва, 22 мая. Пресс-служба российского ведомства ответила на вопросы о сроках действия программы.

Путевку необходимо успеть приобрести до 31 августа. Само путешествие можно будет совершить до 15 сентября, объяснили журналистам.

Ростуризм подготовит отдельный список, где будут числиться все детские лагеря — партнеры государственной программы. Туда также попадут туроператоры и агрегаторы. Перечень опубликуют на сайте мирпутешествий.рф.

Детские лагеря Приморья ранее присоединились к государственной программе.