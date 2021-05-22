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22 мая 17:07
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новостей
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
16:50
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии 
16:44
Экономика
Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты
16:43
Общество
Друг Натальи Варлей раскрыл подробности госпитализации актрисы
16:43
Общество
На звание лучших в России претендуют проекты по поддержке семьи и детства из Приморья
Все новости

Сервисы каршеринга в России оценили уровень спроса на фоне COVID-19

Экономика
Сервисы каршеринга в России оценили уровень спроса на фоне COVID-19
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Москва, 22 мая. Спрос на услуги каршеринга в России полностью восстановился после ограничений, связанных с коронавирусом, сообщили в сервисах «Ситидрайв» и «Делимобиль».

В пресс-службе «Ситидрайв» отметили восстановление спроса на 100% к уровню прошлого года и продолжение роста. Исключение составляет Сочи, где ограничения по-прежнему в силе. Там аренда автомобиля доступна на срок от суток, что местные жители и туристы встречают с негативом. Также это отражается на выручке — за 2020 год компания потеряла около 200 млн рублей из-за ограничительных мер в курортном городе, передает ТАСС.

По данным сервиса «Делимобиль», на рынке краткосрочной аренды автомобилей наблюдается не просто восстановление, а повышение спроса. Загрузка машин выросла на 30% относительно уровня 2020 года. За первые месяцы 2021 года автопарк пополнился более чем на 700 автомобилей. Также в компании сообщили о расширении географии присутствия с запуском работы в Татарстане.

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов ранее спрогнозировал, какой спрос на электрокары Tesla может быть в РФ в случае выхода производителя на местный рынок.

каршеринг пандемия коронавирус коронавирусные ограничения аренда автомобилей
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Все новости / Экономика / Сервисы каршеринга в России оценили уровень спроса на фоне COVID-19
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