Сервисы каршеринга в России оценили уровень спроса на фоне COVID-19

Москва, 22 мая. Спрос на услуги каршеринга в России полностью восстановился после ограничений, связанных с коронавирусом, сообщили в сервисах «Ситидрайв» и «Делимобиль».

В пресс-службе «Ситидрайв» отметили восстановление спроса на 100% к уровню прошлого года и продолжение роста. Исключение составляет Сочи, где ограничения по-прежнему в силе. Там аренда автомобиля доступна на срок от суток, что местные жители и туристы встречают с негативом. Также это отражается на выручке — за 2020 год компания потеряла около 200 млн рублей из-за ограничительных мер в курортном городе, передает ТАСС.

По данным сервиса «Делимобиль», на рынке краткосрочной аренды автомобилей наблюдается не просто восстановление, а повышение спроса. Загрузка машин выросла на 30% относительно уровня 2020 года. За первые месяцы 2021 года автопарк пополнился более чем на 700 автомобилей. Также в компании сообщили о расширении географии присутствия с запуском работы в Татарстане.

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов ранее спрогнозировал, какой спрос на электрокары Tesla может быть в РФ в случае выхода производителя на местный рынок.