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22 мая 17:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
16:50
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии 
16:44
Экономика
Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты
16:43
Общество
Друг Натальи Варлей раскрыл подробности госпитализации актрисы
16:43
Общество
На звание лучших в России претендуют проекты по поддержке семьи и детства из Приморья
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Ученые из Китая допустили возможность еще одной пандемии

Общество
Ученые из Китая допустили возможность еще одной пандемии
pixabay.com

Пекин, 22 мая. Новая пандемия может появиться в мире, заявили исследователи из Китая. Она может быть вызвана штаммом вируса птичьего гриппа H5N8.

Первая новая мутация гриппа была зафиксирована у утки в Китае 11 лет назад. Вспышки наблюдались в Японии и Южной Корее у домашних и диких птиц к 2014 году. Вирус выявили у птиц в Индии, России, США и Монголии к 2016 году. В прошлом году вспышки заболевания были замечены уже в 46 государствах.

Штамм птичьего гриппа очень быстро распространяется между птицами, отметили исследователи. Также они напомнили о сообщениях про перекрестные инфекции у рабочих сельского хозяйства из России. При этом у зараженных людей не было признаков, которые говорили бы о передаче вируса от человека к человеку.

До этого россиян призвали не бояться нового типа птичьего гриппа. Об этом заявила терапевт Людмила Лапа и дала советы по лечению болезни.

ученые китай птичий грипп пандемия
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