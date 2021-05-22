Ученые из Китая допустили возможность еще одной пандемии

Пекин, 22 мая. Новая пандемия может появиться в мире, заявили исследователи из Китая. Она может быть вызвана штаммом вируса птичьего гриппа H5N8.

Первая новая мутация гриппа была зафиксирована у утки в Китае 11 лет назад. Вспышки наблюдались в Японии и Южной Корее у домашних и диких птиц к 2014 году. Вирус выявили у птиц в Индии, России, США и Монголии к 2016 году. В прошлом году вспышки заболевания были замечены уже в 46 государствах.

Штамм птичьего гриппа очень быстро распространяется между птицами, отметили исследователи. Также они напомнили о сообщениях про перекрестные инфекции у рабочих сельского хозяйства из России. При этом у зараженных людей не было признаков, которые говорили бы о передаче вируса от человека к человеку.

До этого россиян призвали не бояться нового типа птичьего гриппа. Об этом заявила терапевт Людмила Лапа и дала советы по лечению болезни.