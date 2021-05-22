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22 мая 18:37
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новостей
18:35
Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
18:00
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Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ

Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
Федеральное агентство новостей  / 

Сегодня Донбасс можно сравнить со Сталинградом или Ленинградом времен Великой Отечественной войны. Об этом в интервью ФАН рассказал журналист, ведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин.

В Петербурге начал работу пресс-клуб «Петербургский уикенд». Это независимая площадка, на которой отныне смогут встречаться журналисты и блогеры самых разных идеологических воззрений. Работать она будет на территории известного в Санкт-Петербурге и России Медиацентра «Патриот».

Среди гостей был и журналист Артем Шейнин. В интервью Федеральному агентству новостей он прокомментировал последние события, произошедшие на Украине. А именно —  президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о бессрочном продлении санкций в отношении главы Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

«Зеленский не то чтобы отсекает от себя путь к дальнейшему диалогу. Если ранее у меня были такие ощущения, что в начале своего пути Зеленский думал о каком-то диалоге с Донбассом, то за два года своего президентства, за которые он встроился в украинскую систему, он понял, что никакой диалог ему не нужен. А единственный способ для него, чтобы продолжить хоть как-то существовать, — делать то, что он сейчас делает», — сказал собеседник ФАН.

Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
Федеральное агентство новостей  / 

Журналист также отметил, что Зеленского на сегодняшний день устраивает то, что Украина выступает в качестве острия, которое постоянно используют против России.  

«Вот вам хороший пример: Зеленский постоянно говорит о готовности встречи с Владимиром Путиным. Но глава Украины все это обставляет такими условиями, про которые Путин сказал, что при таких разговорах никакой встречи не будет. То есть Зеленский начал делать то, что он умеет лучше всего — имитировать деятельность. Он неплохой актер и шоумен. Тут важно не то, какой ты на самом деле, а какое ты представление о себе создал. Поэтому Зеленский продолжает для своей публики имитировать, что он является борцом за независимую Украину. Делается это лишь с одной целью — чтобы усидеть. К миру с Донбассом на диалог он идти не хочет, потому что прекрасно понял, что нынешняя Украина нужна лишь в том виде, в котором она сейчас находится, — анти-Россия, проблема для РФ. Он понимает, что Украина — заточка, которой можно колоть Россию», — указал он.

Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
Федеральное агентство новостей  /  Кристина Мельникова

Кроме того, Артем Шейнин сравнил Донбасс со Сталинградом времен Великой Отечественной войны. По его словам, Донецкая и Луганская народные республики должны «ждать и держаться».   

«Это самый сложный и самый болезненный вопрос. В Донбассе у меня много друзей. Вот в Луганске у меня есть глава местного Союза писателей Глеб Бобров, который под Новый год присылает мне блиц-опрос. Я уже второй год подряд отвечаю ему, к сожалению, одно и тоже. Этот ответ очень сложный для меня, но честный: все, что сейчас может сделать Донбасс — держаться и ждать. Мне сразу же скажут: «Сколько и чего можно ждать»? Ну, к моему великому сожалению, Донбасс оказался на историческом разломе. Донбасс находится на передовой. Это как Сталинград или Ленинград во время Великой Отечественной войны. Нужно держаться и не терять понимание того, ради чего все это», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что бывший вице-премьер-министр Украины, экс-министр социальной политики Павел Розенко назвал ложь фирменным стилем президента Владимира Зеленского.

донбасс украина шейнин
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