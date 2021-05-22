Кнут или пряник: российские журналисты обсудили, как повысить темпы вакцинации

Санкт-Петербург, 22 мая. Российские журналисты обсудили причины снижения темпов вакцинации в ходе первого заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд» — нового уникального проекта Медиагруппы «Патриот». Эксперты попытались понять, в чем кроется нежелание соотечественников делать прививку и вкладываться в коллективный иммунитет.

«Первая проблема, очевидно, в нашем менталитете. У нас вакцинирование сделали добровольным и повсеместным — привиться ты можешь на каждом углу. Какой-то есть подвох, значит. И второе — что изменится после вакцинации? Какие бонусы и плюшки? Ни черта нету», — рассуждает Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург».

Очевидно, чтобы мотивировать людей на прививку, нужен не только пресловутый кнут, но и приятный пряник. Однако главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов считает, что работать будет другая стратегия — поражение в правах тех, кто не привился без причины.

«Вот смотрите, сейчас в Петербурге будет Чемпионат Европы по футболу, огромное количество мероприятий ко Дню города. Туда же могут прийти все, да и в целом уличные события, которые проходят в городе, может посетить любой человек. Нужны ограничения, которые помогали бы регулировать ситуацию. Это — не демократичный способ, но, наверное, он рабочий», — поделился мнением журналист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Его коллега Артем Шейнин, первый заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала и ведущий ток-шоу «Время покажет», убежден, что с ограничительными инструментами следует быть очень аккуратными.

«Решая одну проблему, очень опасно создавать другую проблему. Не нужно создавать разницу в правах между вакцинированными и не вакцинированными людьми, потому что люди и так раздражены. Мне кажется, что последствия раздражения из-за попытки ввести людей первого и второго сорта может перекрыть все предсказуемые и непредсказуемые последствия. Президент сделал акцент на том, что вакцинация — дело добровольное. В тот момент, когда вы говорите о поражении в правах, то превращаете это «вольно или невольно» в фактически принуждение», — объясняет свою позицию журналист.

Единственным путем убеждения по заключению собравшихся остается перемена информационного фона, в котором живут россияне. Ведь для соотечественников и спустя 14 месяцев с начала пандемии остаются непонятными многие нюансы происходящего. От того и кампания по вакцинации зачастую воспринимается не так, как хотелось бы Роспотребнадзору.

Вторая проблема кроется в том, что люди попросту не считают коронавирус опасным заболеванием. О том, что заблуждение россиян влечет к негативным последствиям, ранее заявляли в московском департаменте здравоохранения.