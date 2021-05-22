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22 мая 17:07
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новостей
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
16:50
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии 
16:44
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Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты
16:43
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Кнут или пряник: российские журналисты обсудили, как повысить темпы вакцинации

  /   Обновлено: 22 мая 2021 16:43
Общество
Кнут или пряник: российские журналисты обсудили, как повысить темпы вакцинации
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

 

Санкт-Петербург, 22 мая. Российские журналисты обсудили причины снижения темпов вакцинации в ходе первого заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд» — нового уникального проекта Медиагруппы «Патриот». Эксперты попытались понять, в чем кроется нежелание соотечественников делать прививку и вкладываться в коллективный иммунитет.

«Первая проблема, очевидно, в нашем менталитете. У нас вакцинирование сделали добровольным и повсеместным — привиться ты можешь на каждом углу. Какой-то есть подвох, значит. И второе — что изменится после вакцинации? Какие бонусы и плюшки? Ни черта нету», — рассуждает Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург».

Очевидно, чтобы мотивировать людей на прививку, нужен не только пресловутый кнут, но и приятный пряник. Однако главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов считает, что работать будет другая стратегия — поражение в правах тех, кто не привился без причины.

«Вот смотрите, сейчас в Петербурге будет Чемпионат Европы по футболу, огромное количество мероприятий ко Дню города. Туда же могут прийти все, да и в целом уличные события, которые проходят в городе, может посетить любой человек. Нужны ограничения, которые помогали бы регулировать ситуацию. Это — не демократичный способ, но, наверное, он рабочий», — поделился мнением журналист.

 

Кнут или пряник: российские журналисты обсудили, как повысить темпы вакцинации
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Его коллега Артем Шейнин, первый заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала и ведущий ток-шоу «Время покажет», убежден, что с ограничительными инструментами следует быть очень аккуратными.

«Решая одну проблему, очень опасно создавать другую проблему. Не нужно создавать разницу в правах между вакцинированными и не вакцинированными людьми, потому что люди и так раздражены. Мне кажется, что последствия раздражения из-за попытки ввести людей первого и второго сорта может перекрыть все предсказуемые и непредсказуемые последствия. Президент сделал акцент на том, что вакцинация — дело добровольное. В тот момент, когда вы говорите о поражении в правах, то превращаете это «вольно или невольно» в фактически принуждение», — объясняет свою позицию журналист.

Единственным путем убеждения по заключению собравшихся остается перемена информационного фона, в котором живут россияне. Ведь для соотечественников и спустя 14 месяцев с начала пандемии остаются непонятными многие нюансы происходящего. От того и кампания по вакцинации зачастую воспринимается не так, как хотелось бы Роспотребнадзору.

Вторая проблема кроется в том, что люди попросту не считают коронавирус опасным заболеванием. О том, что заблуждение россиян влечет к негативным последствиям, ранее заявляли в московском департаменте здравоохранения.

санкт-петербург вакцинация коронавирус петербургский уикенд
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Все новости / Общество / Кнут или пряник: российские журналисты обсудили, как повысить темпы вакцинации
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