Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»

Харьков, 22 мая. Жительница Харькова раскритиковала участников парада вышиванок, который провели на Украине 20 мая.

В этот день во всех городах страны организовываются шествия людей в национальных одеждах. Многие из них выкрикивали националистические лозунги.

Во время проведения парада украинский журналист поинтересовался мнением харьковчанки о празднике. Женщина выразила мнение, что на шествие выходят люди, которые мало зарабатывают. На вопрос представителя СМИ, считает ли она парад граждан «маршем быдла», жительница Харькова ответила утвердительно.

«Отчасти да. Это действительно необразованные люди, которым нечего делать в большинстве своем», — сказала она.

Также женщина подчеркнула, что эти люди занимаются ерундой, а могли бы заниматься самообразованием и «поднимать» украинскую экономику.

Ранее эксперты доказали, что украинская вышиванка не является каким-то уникальным элементом народной одежды.