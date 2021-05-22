Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии

Москва, 22 мая. Журналистка Ксения Собчак за год карантина и самоизоляции на фоне пандемии коронавируса заработала в несколько раз больше, чем ее супруг, режиссер Константин Богомолов.

Телезвезда смогла за время пандемии коронавируса, пришедшейся на 2020 год, в разы увеличить свои доходы. Она принесла в семейную копилку в десять раз больше средств, чем супруг, худрук Театра на Малой Бронной. Об этом стало известно из декларации Богомолова.

В документе отмечается, что сам режиссер заработал на 1,1 миллиона меньше, чем до пандемии коронавируса в мире. Всего он получил за 2020 год 17,9 миллиона рублей. Доход его жены составил 212,7 миллиона рублей. Если сравнить с данными 2019 года, то это на 26,9 миллиона больше, сообщает «Вечерняя Москва».

В собственности скандальной журналистки также находятся три квартиры, дом в 500 квадратных метров, несколько земельных участков и семь нежилых помещений, которые, скорее всего, теледива использует под сдачу. Кроме того, в имуществе звезды имеется престижная машина Bentley Continental GT Speed.

Эпатажная телеведущая часто оказывается в самом центре скандалов. Весной этого года она взяла интервью у скопинского маньяка, за что получила порцию критики в свой адрес. Певица Лолита Милявская после просмотра ролика предложила кастрировать подобных насильников и извращенцев.