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15:35
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Выстреливший в голову москвичке тренер не привлекался к уголовной ответственности
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
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Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
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Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
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Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
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Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии

Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 22 мая. Журналистка Ксения Собчак за год карантина и самоизоляции на фоне пандемии коронавируса заработала в несколько раз больше, чем ее супруг, режиссер Константин Богомолов.

Телезвезда смогла за время пандемии коронавируса, пришедшейся на 2020 год, в разы увеличить свои доходы. Она принесла в семейную копилку в десять раз больше средств, чем супруг, худрук Театра на Малой Бронной. Об этом стало известно из декларации Богомолова.

В документе отмечается, что сам режиссер заработал на 1,1 миллиона меньше, чем до пандемии коронавируса в мире. Всего он получил за 2020 год 17,9 миллиона рублей. Доход его жены составил 212,7 миллиона рублей. Если сравнить с данными 2019 года, то это на 26,9 миллиона больше, сообщает «Вечерняя Москва».

В собственности скандальной журналистки также находятся три квартиры, дом в 500 квадратных метров, несколько земельных участков и семь нежилых помещений, которые, скорее всего, теледива использует под сдачу. Кроме того, в имуществе звезды имеется престижная машина Bentley Continental GT Speed.

Эпатажная телеведущая часто оказывается в самом центре скандалов. Весной этого года она взяла интервью у скопинского маньяка, за что получила порцию критики в свой адрес. Певица Лолита Милявская после просмотра ролика предложила кастрировать подобных насильников и извращенцев.

собчак финансы богомолов
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