Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»

Москва, 22 мая. Певица Ольга Бузова примет участие в белорусской версии телепроекта «Х-Фактор». По мнению, музыкального критика Сергея Соседова, ей там будет очень несладко.

Ольга Бузова стала одной из наставниц шоу «Х-Фактор», которое в ближайшее время стартует в Белоруссии. Чтобы лучше контролировать отбор участников на проект, она приняла решение на время переехать в Минск, где будут проходить съемки. Помимо бывшей участницы «Дома-2» в жюри будут находиться певец Руслан Алехно, рэпер Сергей Пархоменко (Серега), а также музыкальный критик Сергей Соседов. Последний в беседе с журналистами Sobesednik.ru рассказал, что с чем именно Бузова столкнется на проекте.

В разных интервью музыкальный критик неоднократно отмечал, что негативно относится к творчеству Ольги Бузовой. Однако, по его словам, он ничего не имеет против участия певицы в белорусской версии талант-шоу.

«Ольга же не будет там петь. У каждого из членов жюри будет своя команда, категория участников, с ними будут работать педагоги по вокалу, хореографы, режиссеры», — заявил Сергей Соседов.

Он также добавил, что понимает, что Бузову взяли на проект не из-за певческих способностей. Шоу нужны рейтинги, поэтому туда приглашают людей, которые имеют успех, — убежден критик. Соседов признался, что никакой дедовщины по отношении к Бузовой он устраивать не собирается. При этом жаркие споры между членами жюри, считает Соседов, обязательно будут.

Напомним, ранее певица и телеведущая Ольга Бузова публично унизила поклонницу на дне рождения Филиппа Киркорова.