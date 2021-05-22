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15:35
Происшествия
Выстреливший в голову москвичке тренер не привлекался к уголовной ответственности
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
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15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
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Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»

Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
Prt Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Москва, 22 мая. Певица Ольга Бузова примет участие в белорусской версии телепроекта «Х-Фактор». По мнению, музыкального критика Сергея Соседова, ей там будет очень несладко.

Ольга Бузова стала одной из наставниц шоу «Х-Фактор», которое в ближайшее время стартует в Белоруссии. Чтобы лучше контролировать отбор участников на проект, она приняла решение на время переехать в Минск, где будут проходить съемки. Помимо бывшей участницы «Дома-2» в жюри будут находиться певец Руслан Алехно, рэпер Сергей Пархоменко (Серега), а также музыкальный критик Сергей Соседов. Последний в беседе с журналистами Sobesednik.ru рассказал, что с чем именно Бузова столкнется на проекте.

В разных интервью музыкальный критик неоднократно отмечал, что негативно относится к творчеству Ольги Бузовой. Однако, по его словам, он ничего не имеет против участия певицы в белорусской версии талант-шоу.

«Ольга же не будет там петь. У каждого из членов жюри будет своя команда, категория участников, с ними будут работать педагоги по вокалу, хореографы, режиссеры», — заявил Сергей Соседов.

Он также добавил, что понимает, что Бузову взяли на проект не из-за певческих способностей. Шоу нужны рейтинги, поэтому туда приглашают людей, которые имеют успех, — убежден критик. Соседов признался, что никакой дедовщины по отношении к Бузовой он устраивать не собирается. При этом жаркие споры между членами жюри, считает Соседов, обязательно будут.

Напомним, ранее певица и телеведущая Ольга Бузова публично унизила поклонницу на дне рождения Филиппа Киркорова.

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