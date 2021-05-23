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23 мая 02:14
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новостей
02:12
Происшествия
Жителей крупного города в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго
02:11
Общество
Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место
02:00
Общество
Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
01:53
Шоу-бизнес
Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году
01:49
Шоу-бизнес
Протеже Киркорова Гордиенко получила от России на Евровидении 12 баллов
01:48
Шоу-бизнес
Британский певец не получил ни одного балла в финале Евровидения
01:40
ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики
01:35
Политика
Болгарский торговец оружием раскрыл содержимое склада во Врбетице
01:29
Экономика
Юрист назвала признаки банка, который скоро закроется
01:14
Общество
Петербургские родители посадили липы и каштаны в память об умерших детях
01:10
Общество
Разумные будут инвестировать: британцы оценили слова Маска о заводе Tesla в РФ
01:09
Общество
Российский ученый оценил вероятность пандемии птичьего гриппа
01:08
Общество
Эксперт предупредил о нехватке кадров для развития системы ИИ в России
01:00
Общество
Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера
00:53
Политика
Политолог Золотарев: на Украине «зраду» ищут везде
00:50
Политика
Newsweek: развитые страны не одобряют внешнюю политику США
00:49
Происшествия
Движение на МКАД в месте столкновения трех автомобилей восстановлено
00:12
Происшествия
Жители Конго покидают дома после начала извержения вулкана Ньирагонго
00:12
Шоу-бизнес
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00:00
Шоу-бизнес
Он не актер, а соавтор: режиссер Борис Хлебников об актере Евгении Сытом
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Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму

Общество
Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Елена Алексеенкова

Переполненные пляжи, крики зазывал, запах чебуреков и шаурмы ― порою отдых на побережье выглядит именно так. Но существуют места в Крыму, где у туристов есть возможность окунуться в иной мир, вдохнуть чистый воздух, находясь в нескольких десятках метров от эпицентра курортного хаоса.

В Евпатории это Малый Иерусалим. Вход сюда проходит через Гезлевские ворота, единственные сохранившиеся из пяти основных ворот Старого города. Раньше за ними располагался дровяной базар и крупный невольничий рынок. Пройдя под воротами, попадаешь в другую страну с иными традициями, звуками, запахами, атмосферой. Нога чувствует теплоту кривоватой брусчатки, пахнет свежесваренным кофе, слышен мягкий стук дерева ― свой товар демонстрирует торговец деревянными игрушками.

Проходим чуть дальше, сворачиваем и видим величественный силуэт синагоги Егия-Капай. Это здание 1912 года, которое много лет использовали в качестве продовольственного склада. Недавно завершились реставрационные работы.

Около четырех лет назад здесь открыли малую Стену Плача, где люди пишут сокровенные желания на листках, сворачивают их и закладывают между блоками ракушечника. Если верить видео, которое транслируется с висящего экрана, раз в год эти записки вычищают деревянными палочками и отвозят в Большой Иерусалим.

Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова

«Последний раз я привозил записки в Иерусалим в 2019 году. Но вот уже два года из-за коронавирусных ограничений могу их отправлять только почтой. Там коробки ставят к стене, а потом вместе с другими записками и святыми текстами закладывают в глиняные кувшины и закапывают на Масличной горе», ― рассказал корреспонденту ФАН служащий синагоги Леонид.

На крыльце синагоги висят оградительные цепи со звездой Давида. Туристы сюда не заходят. Сквозь приоткрытую дверь видны ряды деревянных скамеек, белые стены и льняные скатерти. На входе ― свод правил. Мужчине необходимо прикрыть голову, женщине не обязательно. Одежда должна быть опрятной, а от селфи в синагоге лучше воздержаться.

Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова

Неожиданно видеть рядом с синагогой кафе, которое называется «Йоськин кот». Приятная музыка, скромные столики, кошерные блюда в меню ― все атмосферно, гостеприимно и вкусно.

«Чтобы значительно увеличить шансы на исполнение ваших желаний, в фонтан лучше кидать монетки только желтого цвета. Но за исполнение желаний администрация ответственности не несет! Таки не надо просить счастья за пять копеек», — надпись на маленьком фонтане вызывает улыбку.

Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова

Стоит заглянуть в маленький музей, куда евреи всего города сносили раритет: велосипед, абажуры, алюминиевые тазы, деревянную мебель.

«Эта швейная машинка одевала весь город. После войны огромные деньги за нее предлагали — все равно не продали», — рассказывает молодой смотритель музея.

Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова

Идем дальше. Домишки в Малом Иерусалиме невысокие, опрятные, выкрашенные в тихие светлые цвета. Автомобилей практически нет, улицы узкие и уютные. Очень чисто. Прогулка по этому месту может занять до нескольких часов. Обязательно стоит посмотреть Караимские кенасы, Турецкие бани, армянскую церковь, греческий храм и мечеть Джума-Джами, которую отделяет всего одна площадь от собора Святителя Николая Чудотворца. Не зря Евпаторию называют котлом религий!

Приток евреев в Крым произошел после окончания Крымской войны в 1853–1856 гг. Люди жили спокойно, занимались ремеслом и ходили на общественный молебен вплоть до 1930-х годов, когда с приходом большевиков для них настали тяжелые времена.

крым евпатория
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