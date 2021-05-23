Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму

Переполненные пляжи, крики зазывал, запах чебуреков и шаурмы ― порою отдых на побережье выглядит именно так. Но существуют места в Крыму, где у туристов есть возможность окунуться в иной мир, вдохнуть чистый воздух, находясь в нескольких десятках метров от эпицентра курортного хаоса.

В Евпатории это Малый Иерусалим. Вход сюда проходит через Гезлевские ворота, единственные сохранившиеся из пяти основных ворот Старого города. Раньше за ними располагался дровяной базар и крупный невольничий рынок. Пройдя под воротами, попадаешь в другую страну с иными традициями, звуками, запахами, атмосферой. Нога чувствует теплоту кривоватой брусчатки, пахнет свежесваренным кофе, слышен мягкий стук дерева ― свой товар демонстрирует торговец деревянными игрушками.

Проходим чуть дальше, сворачиваем и видим величественный силуэт синагоги Егия-Капай. Это здание 1912 года, которое много лет использовали в качестве продовольственного склада. Недавно завершились реставрационные работы.

Около четырех лет назад здесь открыли малую Стену Плача, где люди пишут сокровенные желания на листках, сворачивают их и закладывают между блоками ракушечника. Если верить видео, которое транслируется с висящего экрана, раз в год эти записки вычищают деревянными палочками и отвозят в Большой Иерусалим.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

«Последний раз я привозил записки в Иерусалим в 2019 году. Но вот уже два года из-за коронавирусных ограничений могу их отправлять только почтой. Там коробки ставят к стене, а потом вместе с другими записками и святыми текстами закладывают в глиняные кувшины и закапывают на Масличной горе», ― рассказал корреспонденту ФАН служащий синагоги Леонид.

На крыльце синагоги висят оградительные цепи со звездой Давида. Туристы сюда не заходят. Сквозь приоткрытую дверь видны ряды деревянных скамеек, белые стены и льняные скатерти. На входе ― свод правил. Мужчине необходимо прикрыть голову, женщине не обязательно. Одежда должна быть опрятной, а от селфи в синагоге лучше воздержаться.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Неожиданно видеть рядом с синагогой кафе, которое называется «Йоськин кот». Приятная музыка, скромные столики, кошерные блюда в меню ― все атмосферно, гостеприимно и вкусно.

«Чтобы значительно увеличить шансы на исполнение ваших желаний, в фонтан лучше кидать монетки только желтого цвета. Но за исполнение желаний администрация ответственности не несет! Таки не надо просить счастья за пять копеек», — надпись на маленьком фонтане вызывает улыбку.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Стоит заглянуть в маленький музей, куда евреи всего города сносили раритет: велосипед, абажуры, алюминиевые тазы, деревянную мебель.

«Эта швейная машинка одевала весь город. После войны огромные деньги за нее предлагали — все равно не продали», — рассказывает молодой смотритель музея.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Идем дальше. Домишки в Малом Иерусалиме невысокие, опрятные, выкрашенные в тихие светлые цвета. Автомобилей практически нет, улицы узкие и уютные. Очень чисто. Прогулка по этому месту может занять до нескольких часов. Обязательно стоит посмотреть Караимские кенасы, Турецкие бани, армянскую церковь, греческий храм и мечеть Джума-Джами, которую отделяет всего одна площадь от собора Святителя Николая Чудотворца. Не зря Евпаторию называют котлом религий!

Приток евреев в Крым произошел после окончания Крымской войны в 1853–1856 гг. Люди жили спокойно, занимались ремеслом и ходили на общественный молебен вплоть до 1930-х годов, когда с приходом большевиков для них настали тяжелые времена.