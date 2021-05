Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны

Очередной период военного противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС завершился 21 мая в 02:00, продлившись, таким образом, около 11 суток. В результате были убиты или ранены сотни человек, при этом тысячи потеряли свое жилье; материальный ущерб с обеих сторон до сих пор оценивается.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в итогах очередного витка обострения палестино-израильского конфликта, а также в потерях обеих сторон.

ХАМАС

По последним данным Министерства здравоохранения Палестины, за 11 дней войны в секторе Газа были убиты 248 человек, включая 66 детей, 39 женщин и 17 пожилых людей. Более 1900 палестинцев получили ранения различной степени тяжести.

Two hundred and forty-eight (248) Palestinians have so far been killed, including 66 children, 39 women, and 17 elderly people, while 1948 are injured due to the Israeli attacks on Gaza Strip.

Как заявляет пресс-служба ХАМАС, промышленная инфраструктура, включающая в себя заводы и индустриальные зоны, понесла урон в размере 40 миллионов долларов.

Энергетический сектор понес убытки на сумму в 22 миллиона долларов. К настоящему моменту жители Газы имеют доступ к электричеству 3-4 часа в сутки, хотя еще 9 мая этот показатель находился на отметке в 12 часов.

Gaza days away from blackout amid Israeli attacks



Gaza power plant to stop operation within 2-3 days due to fuel shortage

Также об ущербе в 27 миллионов долларов заявило министерство сельского хозяйства. Было уничтожено или повреждено значительное количество теплиц, птицефабрик, сельхозугодий.

При этом пострадали около 16,8 тысячи жилищ, из которых тысяча была полностью разрушена и еще 1,8 тысячи оказались непригодными для проживания. Подсчет стоимости ликвидации данного ущерба затруднен, однако Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) выступило с призывом к международной организации о выделении 38 миллионов долларов. Эта сумма должна покрыть неотложные гуманитарные потребности населения в секторе Газа, пусть и не в полном объеме.

По информации израильской армии (ЦАХАЛ), были уничтожены почти 100 километров подземных коммуникаций ХАМАС. По приблизительным оценкам, стоимость постройки одного километра составляет около 0,5 миллиона долларов. Таким образом, палестинская группировка дополнительно потеряла до 50 миллионов долларов.

За 11 дней ХАМАС запустил в сторону Израиля 4360 ракет, большинство из которых — малого радиуса действия. Их стоимость колеблется в пределах 300-800 долларов. Также были использованы несколько сотен ракет большей дальности атаки, цена каждой из которых, по приблизительным оценкам, составляет 1500-2500 долларов. При этом ЦАХАЛ ликвидировал 340 пусковых установок на территории Газы, включая 70 стационарных.

خلال 11 يوم أطلق من قطاع #غزة أكثر من 4360 صاروخ وهاون.

Отсутствие точных данных по количеству запущенных ракет каждого типа, числу уничтоженных на территории анклава, а также об их стоимости обуславливает большой разброс в оценке финансовых потерь ХАМАС в данной области. По всей видимости, точные цифры находятся в пределах 1,5-4,5 миллиона долларов.

Таким образом, можно предварительно заключить, что сектор Газа понес ущерб в размере не менее чем 180 миллионов долларов. Безусловно, не учтена стоимость восстановления жилищного фонда и жизнеобеспечивающих систем, автотранспорта и т.д. — все это лишь предстоит оценить.

Израиль

Количество погибших на израильской территории в результате ракетных обстрелов остановилось на отметке в 12 человек. При этом были ранены не менее 350 израильтян.

????????:12 Dead, 350 Injured

????????:232* Dead, 3000(around)* Injured

[*: only in the 11 days of Hamas-Israel conflict ]



Iron Dome; guess if Israel didn't have it today.....



Doesn't matter, this land of 28165 sq km is Palestine, FOREVER.

???????? #PalestineWon ???????? https://t.co/FzxjYavuhC — Halal Tweet (@halal_twt) May 21, 2021

По сообщениям информационно-аналитического агентства Al-Khaleej Online, прямые экономические потери, понесенные Израилем за 11 дней, предварительно составляют 2,14 миллиарда долларов.

В настоящее время Фонд компенсации имущественного ущерба рассматривает 3424 случая повреждения зданий, 1724 случая порчи транспортных средств, один случай ущерба сельскому хозяйству и 96 других эпизодов. Оценочная сумма предстоящих выплат приближается к 93 миллионам долларов (300 миллионам шекелей).

It's a mechanism kind of unique to israel which funds damages from terrorism/war out of a government fund and not insurance. The formal name is קרן פיצויים which makes a lot more sense.

Вероятно, в оценку агентства Al-Khaleej входят и затраты на проведение военной операции «Страж Стены» по подавлению активности ХАМАС. ЦАХАЛ нанес около 1800 воздушных ударов по территории Газы, при этом были совершены сотни обстрелов силами артиллерии, флота и бронетанковых войск.

При авианалетах использовались свободнопадающие бомбы, модернизированные до корректируемых при помощи системы JDAM и стоящие по 4-16 тысяч долларов. Также применялись управляемые ракеты малого диаметра стоимостью около 40 тысяч долларов за каждую.

GBU-31's & GBU-39's (JDAM) were being dropped on Gaza until a few days ago.

Из сектора Газа до Израиля долетели приблизительно 3400 ракет из 4360. Дело в том, что 680 взорвались в пределах анклава и еще 280 упали в море. По сообщениям ЦАХАЛ, системы ПРО «Железный купол» сбили 90% оставшихся снарядов, то есть чуть более 3000. Стоимость одного выстрела израильской защитной системы находится в пределах 20-50 тысяч долларов.

Израильские власти не сообщают полную стоимость проведения «Стража Стены», однако она едва ли дотягивает до пятой части от 2,14 миллиарда долларов.

Re: Israel: economic losses during Gaza bombing campaign hit $2.14bn: The economic losses incurred by Israel during the past 11 days of its military offensive against civilians in Gaza amount to $2.14 billion

Вероятно, основной статьей убытков является упущенная прибыль: общественное потребление резко снизилось, в то время как предприятия остановили выпуск продукции или, по крайней мере, сократили его объем.

В настоящий момент ЦБ Израиля, министерство финансов и ассоциация промышленников не располагают актуальными данными о полном экономическом ущербе, причиненном ракетами ХАМАС.

Также были понесены издержки из-за закрытия угрожаемых портов и приостановки рейсов в аэропорт Бен-Гурион вблизи Тель-Авива. Кроме того, повреждения получил трубопровод Эйлат-Ашкелон.

В первом квартале текущего года экономика еврейского государства сократилась на 6,5%, и ее восстановление может быть замедлено ввиду военных убытков.

Стоило ли оно того?

И Израиль, и ХАМАС объявили себя победителями в завершившемся противостоянии. При этом социально-экономическая обстановка в большей или меньшей степени ухудшилась с обеих сторон.

Однако итоги войны не оцениваются одними лишь человеческими и финансовыми потерями. ХАМАС добился того, ради чего он пошел на обострение: Израиль вступил в мирные переговоры с движением, которое сам же признал террористическим.