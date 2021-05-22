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22 мая 18:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:35
Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
18:00
Армия
В Ульяновском гвардейском соединении ВДВ РФ завершился чемпионат по троеборью
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Путин назвал Россию страной уникальных возможностей. События дня

ФАН-ТВ
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей. События дня
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

 

Путин назвал Россию страной уникальных возможностей

Россия — страна уникальных возможностей для талантливой молодежи. Такое мнение выразил президент Российской Федерации Владимир Путин. Молодое поколение россиян может проявить свой дар и найти жизненный путь, обратился российский лидер к участникам просветительского марафона «Новое знание» в субботу. Как подчеркнул Путин, для достижения успеха важно найти свой путь в жизни.
«Для активного, талантливого человек, Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — это определить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», — добавил президент.
Путин дал поручение кабмину о дополнительной помощи семьям с детьми-инвалидами. Как сообщалось ранее, такое решение последовало после встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».

Лавров заявил о готовности РФ дружить с Западом с чувством собственного достоинства

Путин назвал Россию страной уникальных возможностей. События дня
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Ведяшкин

Российская Федерация может дружить со странами Запада лишь с чувством собственного достоинства, заметил глава МИД страны Сергей Лавров. С соответствующим заявлением министр иностранных дел выступил на всероссийском марафоне «Новое знание».
«Мы будем готовы к открытому, свободному, а главное — равноправному диалогу с любыми странами, которые готовы с нами взаимодействовать», — подчеркнул глава МИД РФ.
Помимо этого, Лавров добавил, что дружба российской стороны с Западом возможна лишь при наличии чувства собственного достоинства. Ранее он заявил, что Соединенные Штаты и страны Прибалтики напоминают дворовых хулиганов.

Увеличилось число погибших при ЧП в коллекторе под Таганрогом

Путин назвал Россию страной уникальных возможностей. События дня
wikipedia.org  /  Dimon2007/CC0

Сегодня в Ростовской области день траура по рабочим, которые погибли во время ремонта очистных сооружений под Таганрогом. По последним данным, скончались 12 человек. Напомним, ЧП произошло 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Около 10 утра две бригады сотрудников водоканала спустились в коллектор. Ремонтники должны были устранить неисправность в сточном бассейне. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью рабочих. По его словам, причиной ЧП является несоблюдение техники безопасности и отсутствие средств защиты у работников. Голубев сообщил, что семьям погибших выделят по 1 млн рублей из областного бюджета. Поисково-спасательная операция на очистных сооружениях длилась около восьми часов.

Пушков пригрозил YouTube блокировкой со стороны Роскомнадзора

Путин назвал Россию страной уникальных возможностей. События дня
flickr.com  / Совет Федерации

Российский сенатор Алексей Пушков ответил YouTube на блокировку интервью с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом. Ранее о блокировке сообщил телеканал Sputnik Франция. Пушков напомнил руководству видеохостинга, что в России уже был такой пример, когда Роскомнадзор пригрозил соцсети Twitter блокировкой на территории страны. Поэтому в компании решили не обострять ситуацию и принять предписания российского регулятора.
«К YouTube пора начать применять меры, аналогичные тем, что были приняты Роскомнадзором в адрес Twitter. YouTube, судя по всему, хочет идти на конфликт. Напрасно», — написал Пушков в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что руководство YouTube внедрит рекламу во все видео, которые загружены на платформу. Изменения начнут действовать с 1 июня.
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