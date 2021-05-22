Путин назвал Россию страной уникальных возможностей. События дня

Путин назвал Россию страной уникальных возможностей Россия — страна уникальных возможностей для талантливой молодежи. Такое мнение выразил президент Российской Федерации Владимир Путин. Молодое поколение россиян может проявить свой дар и найти жизненный путь, обратился российский лидер к участникам просветительского марафона «Новое знание» в субботу. Как подчеркнул Путин, для достижения успеха важно найти свой путь в жизни. «Для активного, талантливого человек, Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — это определить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», — добавил президент. Путин дал поручение кабмину о дополнительной помощи семьям с детьми-инвалидами. Как сообщалось ранее, такое решение последовало после встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».

Лавров заявил о готовности РФ дружить с Западом с чувством собственного достоинства Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин Российская Федерация может дружить со странами Запада лишь с чувством собственного достоинства, заметил глава МИД страны Сергей Лавров. С соответствующим заявлением министр иностранных дел выступил на всероссийском марафоне «Новое знание». «Мы будем готовы к открытому, свободному, а главное — равноправному диалогу с любыми странами, которые готовы с нами взаимодействовать», — подчеркнул глава МИД РФ. Помимо этого, Лавров добавил, что дружба российской стороны с Западом возможна лишь при наличии чувства собственного достоинства. Ранее он заявил, что Соединенные Штаты и страны Прибалтики напоминают дворовых хулиганов.

Увеличилось число погибших при ЧП в коллекторе под Таганрогом wikipedia.org / Dimon2007/CC0 Сегодня в Ростовской области день траура по рабочим, которые погибли во время ремонта очистных сооружений под Таганрогом. По последним данным, скончались 12 человек. Напомним, ЧП произошло 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Около 10 утра две бригады сотрудников водоканала спустились в коллектор. Ремонтники должны были устранить неисправность в сточном бассейне. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью рабочих. По его словам, причиной ЧП является несоблюдение техники безопасности и отсутствие средств защиты у работников. Голубев сообщил, что семьям погибших выделят по 1 млн рублей из областного бюджета. Поисково-спасательная операция на очистных сооружениях длилась около восьми часов.