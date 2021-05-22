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15:35
Происшествия
Выстреливший в голову москвичке тренер не привлекался к уголовной ответственности
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
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Названы способы снизить риск развития рака кожи
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Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету

Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Йорк, 22 мая. Росту цены на нефть будет способствовать рекордное увеличение спроса после расширения программы вакцинации, полагают аналитики Goldman Sachs.

Нефтяные котировки имеют все шансы для дальнейшего повышения. На текущий момент марка Brent торгуется на уровне 70 долларов за баррель, поднявшись с минимумов 2020 года в 30 долларов. Сохранению положительной динамики должно помочь увеличение потребления, связанное с восстановлением мировой экономики после пандемии, а также соглашение ведущих поставщиков о сдерживании производства.

Один из крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs прогнозирует «самый масштабный за всю историю наблюдений» скачок спроса на черное золото, который произойдет после повсеместного открытия границ в результате массовых прививок от COVID-19. По оценкам экспертов, повышенный интерес к поездкам приведет к беспрецедентному росту спроса, который спровоцирует подорожание нефти до 80 долларов уже к лету.

Единственная причина ухудшения ситуации на рынке нефти — обстановка вокруг Ирана и переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года, в которых, по словам президента Ирана Хасана Роухани, есть серьезный прогресс, пишет РИА Новости.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков ранее указал на то, что демпфирующий механизм постоянно нуждается в настройке. Всякий раз, когда происходят скачки стоимости нефти, компаниям выгоднее срочно продать ее за границу или поднимать цены внутри страны, цитирует его INFOX.

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