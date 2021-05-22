Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету

Нью-Йорк, 22 мая. Росту цены на нефть будет способствовать рекордное увеличение спроса после расширения программы вакцинации, полагают аналитики Goldman Sachs.

Нефтяные котировки имеют все шансы для дальнейшего повышения. На текущий момент марка Brent торгуется на уровне 70 долларов за баррель, поднявшись с минимумов 2020 года в 30 долларов. Сохранению положительной динамики должно помочь увеличение потребления, связанное с восстановлением мировой экономики после пандемии, а также соглашение ведущих поставщиков о сдерживании производства.

Один из крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs прогнозирует «самый масштабный за всю историю наблюдений» скачок спроса на черное золото, который произойдет после повсеместного открытия границ в результате массовых прививок от COVID-19. По оценкам экспертов, повышенный интерес к поездкам приведет к беспрецедентному росту спроса, который спровоцирует подорожание нефти до 80 долларов уже к лету.

Единственная причина ухудшения ситуации на рынке нефти — обстановка вокруг Ирана и переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года, в которых, по словам президента Ирана Хасана Роухани, есть серьезный прогресс, пишет РИА Новости.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков ранее указал на то, что демпфирующий механизм постоянно нуждается в настройке. Всякий раз, когда происходят скачки стоимости нефти, компаниям выгоднее срочно продать ее за границу или поднимать цены внутри страны, цитирует его INFOX.