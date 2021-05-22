Названы способы снизить риск развития рака кожи

Лондон, 22 мая. Клетки кожи и соединительная ткань могут сформировать злокачественную опухоль. Меланома может развиться из родинок, но чаще оставляет на коже характерные пятна.

Обычно меланома образуется у людей старшего возраста. Однако в последние годы участились случаи этого заболевания у женщин и мужчин от 20 до 24 лет. Дерматолог Фирас Аль-Ниами в беседе с Express назвала способы, которые помогут уменьшить вероятность развития рака. Важную роль играют солнцезащитные средства, которыми нужно не забывать обрабатывать уши, тыльную сторону рук и даже кожу головы в случае облысения.

По словам эксперта, УФ-лучи проникают даже через окна. При регулярном нахождении на солнце крем следует наносить каждые четыре часа, а его степень защиты SPF должна быть не менее 30. Следует чаще находиться в тени, носить шляпы и кепки, а также избегать времени, когда солнце наиболее активно — с 12 до 15 часов.

Ранее сообщалось о вреде горячего душа для кожи. По мнению британских ученых, это может спровоцировать сухость и даже экзему.