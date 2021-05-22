Марине Кравец припомнили ее слова о банальных шутках на Comedy Club

Москва, 22 мая. Певица Марина Кравец — единственная женщина, которая постоянно выступает в Comedy Club — оправдалась за свои давние слова о банальных шутках в шоу, сказанные ею на другом канале.

Звезде главного комедийного проекта канала ТНТ Comedy Club Марине Кравец исполнилось 37 лет 18 мая. В честь этого события в эфире телеканала был показан бенефис исполнительницы.

Резиденты шоу подготовили для нее песню. Для этого они все собрались на сцене. Однако торжественное восхваление Кравец неожиданно прервал ведущий Comedy Club Павел Воля. Он призвал своих коллег остановиться и внимательно посмотреть архивный ролик, который ему удалось отыскать в интернете. В нем Кравец нелестно отзывается об уровне шуток в Comedy Club, называя их банальными.

«Женщина, девушка должна оставаться в юморе. Если она уже выбрала этот путь, то должна оставаться женственной. Она должна следить, что и как она говорит. И безусловно, она не должна опускаться до уровня определенных шуток. Ну, из Comedy Club, как бы это ни банально звучало», — заявила Кравец в видео.

После этих слов все комики демонстративно покинули сцену. Певица пыталась их остановить. Она оправдалась за свои слова, объяснив, что съемка была на другом канале и очень давно.

«Это с другого канала. Это шестьсот лет назад было», — произнесла Кравец.

Исполнительница вместе с резидентами сыграла в пародии на шоу «Маска», в котором принимала участие. В костюме Павлина скрывался Филипп Киркоров.