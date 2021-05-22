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новостей
15:35
Происшествия
Выстреливший в голову москвичке тренер не привлекался к уголовной ответственности
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
Марине Кравец припомнили ее слова о банальных шутках на Comedy Club
Все новости

Марине Кравец припомнили ее слова о банальных шутках на Comedy Club

Шоу-бизнес
Марине Кравец припомнили ее слова о банальных шутках на Comedy Club
instagram.com  /  @marinakravets

Москва, 22 мая. Певица Марина Кравец — единственная женщина, которая постоянно выступает в Comedy Club — оправдалась за свои давние слова о банальных шутках в шоу, сказанные ею на другом канале.

Звезде главного комедийного проекта канала ТНТ Comedy Club Марине Кравец исполнилось 37 лет 18 мая. В честь этого события в эфире телеканала был показан бенефис исполнительницы.

Резиденты шоу подготовили для нее песню. Для этого они все собрались на сцене. Однако торжественное восхваление Кравец неожиданно прервал ведущий Comedy Club Павел Воля. Он призвал своих коллег остановиться и внимательно посмотреть архивный ролик, который ему удалось отыскать в интернете. В нем Кравец нелестно отзывается об уровне шуток в Comedy Club, называя их банальными.

«Женщина, девушка должна оставаться в юморе. Если она уже выбрала этот путь, то должна оставаться женственной. Она должна следить, что и как она говорит. И безусловно, она не должна опускаться до уровня определенных шуток. Ну, из Comedy Club, как бы это ни банально звучало», — заявила Кравец в видео.

После этих слов все комики демонстративно покинули сцену. Певица пыталась их остановить. Она оправдалась за свои слова, объяснив, что съемка была на другом канале и очень давно.

«Это с другого канала. Это шестьсот лет назад было», — произнесла Кравец.

Исполнительница вместе с резидентами сыграла в пародии на шоу «Маска», в котором принимала участие. В костюме Павлина скрывался Филипп Киркоров.

кравец comedy club оправдание
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Все новости / Шоу-бизнес / Марине Кравец припомнили ее слова о банальных шутках на Comedy Club
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