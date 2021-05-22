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22 мая 15:39
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новостей
15:35
Происшествия
Выстреливший в голову москвичке тренер не привлекался к уголовной ответственности
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
Марине Кравец припомнили ее слова о банальных шутках на Comedy Club
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Президент Эстонии на бронетранспортере посетила учения НАТО

Армия
Президент Эстонии на бронетранспортере посетила учения НАТО
wikipedia.org  /  Mueller / MSC

Таллин, 22 мая. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла на полигон, где проходят учения «Весенний шторм» при участии сил стран НАТО.

Замкомандующего Силами обороны генерал-майор Индрек Сирель, который руководит маневрами, представил главе республики цели и сценарий, а также сообщил о том, как продвигаются учения. После этого, как сообщает пресс-служба главного штаба ВС Эстонии, Кальюлайд «села в бронетранспортер и отправилась на Центральный полигон». Здесь она провела встречу с военнослужащими прибалтийского государства и других стран НАТО.

Учения «Весенний шторм» проходят в балтийской республики с 17 мая по 5 июня. В маневрах задействованы подразделения ВС Франции, Великобритании, а также бойцы международного батальона НАТО.

Ранее ВМС Эстонии были задействованы в противоминных маневрах НАТО в акватории Балтийского моря.

эстония нато кальюлайд
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