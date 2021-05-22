Президент Эстонии на бронетранспортере посетила учения НАТО

Таллин, 22 мая. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла на полигон, где проходят учения «Весенний шторм» при участии сил стран НАТО.

Замкомандующего Силами обороны генерал-майор Индрек Сирель, который руководит маневрами, представил главе республики цели и сценарий, а также сообщил о том, как продвигаются учения. После этого, как сообщает пресс-служба главного штаба ВС Эстонии, Кальюлайд «села в бронетранспортер и отправилась на Центральный полигон». Здесь она провела встречу с военнослужащими прибалтийского государства и других стран НАТО.

Учения «Весенний шторм» проходят в балтийской республики с 17 мая по 5 июня. В маневрах задействованы подразделения ВС Франции, Великобритании, а также бойцы международного батальона НАТО.

Ранее ВМС Эстонии были задействованы в противоминных маневрах НАТО в акватории Балтийского моря.