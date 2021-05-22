Пентагон бросил на строительство новых фрегатов для ВМС США дополнительные верфи

Вашингтон, 22 мая. Верфи итальянской компании Fincantieri, расположенные в США, будут заняты строительством новых фрегатов.

Решение было принято 20 мая, когда стороны заключили контракт на 554 миллиона долларов. Сделка подразумевает строительство второго фрегата УРО класса Constellation для нужд Военно-морских сил США.

Контракт является частью соглашения, общая стоимость которого оценивается в 5,5 миллиарда долларов. Договор обязывает итальянскую компанию поставить первый фрегат Constellation в 2026 году с опционом на еще девять кораблей. Постройка начнется к концу текущего года после завершения проектирования корабля.

В США имеется три верфи Fincantieri, расположенные в Маринетте, Стерджен-Бэй и Грин-Бэй.

Ранее французский эксперт указал на опасное расточительство в военно-промышленном комплексе США.