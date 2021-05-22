Дания сенсационно переиграла Швецию в первом матче на ЧМ-2021

Рига, 22 мая. Сборная Дании одержала победу над Швецией в матче планетарного хоккейного первенства, которое продолжается в Латвии.

Матч сборных Дании и Швеции, который прошел на арене Олимпийского центра Риги, завершился сенсационной победой номинальных хозяев. Подопечные Хайнца Элерса дважды сумели отыграться и переломили ход встречи.

Заброшенными шайбами в составе сборной Дании отметились Эмиль Кристенсен и Никлас Йенсен, оформивший хет-трик. У шведов дважды забил Карл Клингберг, еще один гол на свой счет записал Хенрик Теммернес. Стоит отметить, что обе команды выступают в группе A. Им предстоит сыграть со сборной России. Чемпионат мира в Риге проходит с 21 мая по 6 июня.

Ранее сборная России по хоккею переиграла Чехию в стартовом матче ЧМ-2021. Встреча завершилась победой команды Валерия Брагина со счетом 4:3.