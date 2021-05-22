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22 мая 15:39
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новостей
15:35
Происшествия
Выстреливший в голову москвичке тренер не привлекался к уголовной ответственности
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
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Дания сенсационно переиграла Швецию в первом матче на ЧМ-2021

Спорт
Дания сенсационно переиграла Швецию в первом матче на ЧМ-2021
iihf.com  /  Matt Zambonin/HHOF-IIHF Images

Рига, 22 мая. Сборная Дании одержала победу над Швецией в матче планетарного хоккейного первенства, которое продолжается в Латвии.

Матч сборных Дании и Швеции, который прошел на арене Олимпийского центра Риги, завершился сенсационной победой номинальных хозяев. Подопечные Хайнца Элерса дважды сумели отыграться и переломили ход встречи.

Заброшенными шайбами в составе сборной Дании отметились Эмиль Кристенсен и Никлас Йенсен, оформивший хет-трик. У шведов дважды забил Карл Клингберг, еще один гол на свой счет записал Хенрик Теммернес. Стоит отметить, что обе команды выступают в группе A. Им предстоит сыграть со сборной России. Чемпионат мира в Риге проходит с 21 мая по 6 июня.

Ранее сборная России по хоккею переиграла Чехию в стартовом матче ЧМ-2021. Встреча завершилась победой команды Валерия Брагина со счетом 4:3.

хоккей спорт швеция дания ЧМ-2021
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