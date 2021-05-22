Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги

Саратов, 22 мая. Саратовские волонтеры вместе с актрисой «Уральских пельменей» Юлией Михалковой приняли участие в экологической акции на берегу Волги. Участники мероприятия очистили пляж «Городские пески», собрав несколько тонн мусора.

«Замечательная акция была, мы все хорошо потрудились. Юлия большая умница, не отставала от нас в работе, но при этом умудрялась оставаться очень красивой. Конечно, мусора было очень много, в такие моменты испытываешь чувство стыда за земляков. Количество бутылок явно показывает, что засоряют пляж именно те, кто приезжает на него «культурно» отдохнуть», — рассказал корреспонденту ФАН волонтер Александр Митрохин.