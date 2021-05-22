Соратница Санду снялась с выборов из-за инцидента с наркотиками

Кишинев, 22 мая. Кандидат Наталья Албот от партии «Действие и солидарность» президента Молдавии решила отказаться от участия в парламентских выборах из-за скандала с наркотиками.

По ее словам, она не хочет негативно влиять на репутацию партии и ее председателя Майи Санду. Политик занимает восьмую строчку в партийных списках.

«Поэтому я выхожу из списка», — написала она.

Стоит отметить, что местные журналисты опубликовали материал о том, как правоохранительные органы задержали Албот в аэропорту Кишинева. В процессе обыска у нее обнаружили сверток с марихуаной. Тогда журналистка объяснила, что случайно подобрала сигаретную пачку, в которой лежало психотропное вещество.

Ранее стало известно, что Санду попросила российского посла ускорить процесс поставки вакцины от коронавируса «Спутник V». Она отметила, что сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа для граждан республики к лекарству.