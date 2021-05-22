Педофил-правозащитник на экспорт. Колонка Голоса Мордора

Сначала Юрий Дмитриев получил франко-германскую премию «по правам человека», а за последнюю неделю — целых две премии. Сначала в Германии ему присудили премию имени Льва Копелева, а затем Норвежский Хельсинкский комитет выписал ему Премию свободы имени Сахарова. Удивительная любовь к очень странному персонажу, который к тому же осужден за очень тяжкое преступление. Хотя на самом деле ничего удивительно в этом нет.

Из Юрия Дмитриева вылепили очередную «жертву репрессий». Абсолютно надутая история, не имеющая ничего общего с реальностью. Более того, история мерзкая и грязная, так как из человека, совершившего сексуальное преступление в отношении собственной несовершеннолетней падчерицы, лепится самый настоящий герой, страдающий якобы за историческую правду, а вовсе не за то, что очень жестко наказывается во всем цивилизованном мире.

Интересно то, что в России подробности дела Дмитриева достаточно широко раскрыты. Сначала подразумевалось, что это будет обычное дело против пойманного с поличным педофила, но неуважаемая «совестливая интеллигенция» умудрилась поднять такой шум, что дело моментально стало резонансным. Да и не только шум — как оказалось, у этой братии есть и свои достаточно мощные ресурсы в судебной и правоохранительной системе, и они смогли их задействовать. И, конечно же, вся эта история оказывала мощнейшее давление на суд. Дошло до того, что Юрия Дмитриева чуть ли не оправдали, и тогда следствие решилось на отчаянный шаг — многие материалы дела Юрия Дмитриева были опубликованы, а фотографии падчерицы, которые он делал, разумеется, в заретушированном виде, были показаны народу.

И, казалось бы, все очевидно. Банный слесарь, возомнивший себя историком, на самом деле домогался до своей несовершеннолетней падчерицы, делал ее непристойные фотографии. В деле присутствуют и показания самой девочки, но люди с «хорошими лицами» сразу же назвали их лживыми.

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В общем, опубликованные материалы дела убедили даже многих «общественных защитников» господина Дмитриева, что защищали они самого настоящего мерзавца. Общественный резонанс внутри России как-то поутих. Да и сама причина «репрессий», которую называли «совестливые интеллигенты», была очевидным образом высосана из пальца. Якобы Дмитриев раскрыл преступления НКВД, которые российская власть пыталась скрыть. Просто задумайтесь — ведь все это происходит одновременно с тем, что по федеральным каналам в прайм-тайм показывают многочисленные фильмы, разоблачающие преступления «кровавых НКВДшников». Более лютого бреда не придумаешь.

В общем, Юрий Дмитриев получил реальный и вполне приличный срок. Совершенно заслуженно. В самой России это не вызвало особого удивления, а возмущались лишь единицы, которые готовы поддержать хоть Гитлера, хоть Чикатило, лишь бы против России. Но вся эта история с Дмитриевым перестала быть историей для «внутреннего потребления» и попала на «внешний рынок». Вполне логично, ведь на условном Западе очень любят истории о «репрессиях кровавого путинского режима», а тут еще такая замечательная связанность с репрессиями НКВД. Все, как вы любите, — GULAG, KGB и прочие прелести, вбитые в головы западным обывателям как стереотипы о России.

И, конечно же, западный обыватель не будет разбираться в том, кто такой Юрий Дмитриев и в чем он виноват. Он видит фото пожилого человека, с неопрятной бородкой и в морщинах, и вкушает то, что пишет о нем западная пресса. И возмущается. Мол, посадили невинного старого человека, выдающегося историка, вся вина которого — в том, что он пытался донести до общества правду. А если кто-то и захочет углубиться в тему посильнее, Google услужливо предоставит ему политические верные материалы.

А премии — тоже хорошо. Всевозможные организации, которые Дмитриеву эти премии щедро выписывают, точно не обеднеют. У них очень хорошие и богатые спонсоры. И все знают, кто они. Зато какой эффект! Опять же, рассчитанный на все того же западного обывателя, который либо не будет интересоваться темой, либо ему просто не дадут получить правдивую информацию. Очернение образа России идет полным ходом, и история Юрия Дмитриева в этом деле оказывается очень хороша.

Я — не злобный человек, и никому не желаю, чтобы их дети испытали на себе все, что испытала падчерица Юрия Дмитриева. Но мне просто очень хочется задать вопрос всем этим вручателям всевозможных премий: а если к вашим детям будут приставать подобным образом, делать их непристойные, порнографические фотографии, вы тоже будете защищать тех, кто это делает? Вы тоже будете засыпать этих людей массой всевозможных правозащитных премий? Что-то мне подсказывает, что все будет совсем иначе. Вы будете требовать крови. Вы будете в шоке и гневе.

Не дай Бог вашим детям пережить то, что пережила маленькая девочка, падчерица псевдоисторика Юрия Дмитриева. Я не желаю вам этого. Но все же надеюсь, что когда-нибудь ваша совесть, если она, конечно, есть, сделает вам очень больно. Вы это заслужили, господа «правозащитники».