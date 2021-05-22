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15:35
Происшествия
Выстреливший в голову москвичке тренер не привлекался к уголовной ответственности
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
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Российский космонавт назвал ситуацию с утечкой воздуха на МКС «надоедающим явлением»

  /   Обновлено: 22 мая 2021 14:36
Технологии
Российский космонавт назвал ситуацию с утечкой воздуха на МКС «надоедающим явлением»
wikipedia.org  /  NASA / Public Domain

Москва, 22 мая. Ситуация с утечкой воздуха на Международной космической станции была шумной и утомительной. Однако угрозы жизни не было, сообщил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Специалисты Кудь-Сверчков и Рыжиков занимались ремонтно-восстановительными работами в российском модуле МКС «Звезда». В ней была обнаружена трещина и ряд мест с вероятным нарушением герметичности корпуса. Никакой опасности для обитателей станции не было, заметил Кудь-Сверчков на марафоне «Новое знание».

«Были неприятности, такие, как утечка, про которую все говорили, но это неопасное было явление, больше надоедающее и создающее шум», — заметил он.

Также фиксировались ложные срабатывания системы безопасности. Однако космонавты были подготовлены к подобному варианту развития событий, и инциденты никак не влияли на работу.

В Роскосмосе ранее сообщили о планах поднять орбиту МКС при помощи двигателей российского «Прогресса».

мкс космонавт утечка
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