Российский космонавт назвал ситуацию с утечкой воздуха на МКС «надоедающим явлением»

Москва, 22 мая. Ситуация с утечкой воздуха на Международной космической станции была шумной и утомительной. Однако угрозы жизни не было, сообщил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Специалисты Кудь-Сверчков и Рыжиков занимались ремонтно-восстановительными работами в российском модуле МКС «Звезда». В ней была обнаружена трещина и ряд мест с вероятным нарушением герметичности корпуса. Никакой опасности для обитателей станции не было, заметил Кудь-Сверчков на марафоне «Новое знание».

«Были неприятности, такие, как утечка, про которую все говорили, но это неопасное было явление, больше надоедающее и создающее шум», — заметил он.

Также фиксировались ложные срабатывания системы безопасности. Однако космонавты были подготовлены к подобному варианту развития событий, и инциденты никак не влияли на работу.

В Роскосмосе ранее сообщили о планах поднять орбиту МКС при помощи двигателей российского «Прогресса».