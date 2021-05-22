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22 мая 15:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:35
Происшествия
Выстреливший в голову москвичке тренер не привлекался к уголовной ответственности
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
Марине Кравец припомнили ее слова о банальных шутках на Comedy Club
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«Петербургский уикенд» начал свою работу

ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» начал свою работу

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» журналисты презентовали открытие нового пресс-клуба.

Сегодня состоялась презентация уникального журналистского объединения — пресс-клуба «Петербургский уикенд». Первое заседание прошло в стенах медиацентра «Патриот» в Северной столице.

Именитые журналисты и лидеры мнений обсудили актуальную новостную повестку и обменялись мнениями по важным событиям, как внутри нашей страны, так и за ее границами. Первыми участниками пресс-клуба стали:

— Артем Шейнин, журналист, первый заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ АО «Первый канал», ведущий ток-шоу «Время покажет»;

— Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»;

— Андрей Краснобаев, главный редактор ИА «Невские новости»;

— Кирилл Смирнов, главный редактор газеты «Петербургский дневник»;

— Алиса Чекушкина, главный редактор портала «Город+».

Пресс-клуб «Петербургский уикенд» — это отличная площадка для обмена опыта и мнений журналистов самых разных идеологических воззрений. О чем говорили на первом заседании клуба, можно узнать из нашей трансляции.

медиацентр патриот петербургский уикенд пресс-клуб
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