«Петербургский уикенд» начал свою работу

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» журналисты презентовали открытие нового пресс-клуба.

Сегодня состоялась презентация уникального журналистского объединения — пресс-клуба «Петербургский уикенд». Первое заседание прошло в стенах медиацентра «Патриот» в Северной столице.

Именитые журналисты и лидеры мнений обсудили актуальную новостную повестку и обменялись мнениями по важным событиям, как внутри нашей страны, так и за ее границами. Первыми участниками пресс-клуба стали:

— Артем Шейнин, журналист, первый заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ АО «Первый канал», ведущий ток-шоу «Время покажет»;

— Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»;

— Андрей Краснобаев, главный редактор ИА «Невские новости»;

— Кирилл Смирнов, главный редактор газеты «Петербургский дневник»;

— Алиса Чекушкина, главный редактор портала «Город+».

Пресс-клуб «Петербургский уикенд» — это отличная площадка для обмена опыта и мнений журналистов самых разных идеологических воззрений. О чем говорили на первом заседании клуба, можно узнать из нашей трансляции.