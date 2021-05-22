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22 мая 15:38
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новостей
15:35
Происшествия
Выстреливший в голову москвичке тренер не привлекался к уголовной ответственности
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
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Общество
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Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая

Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 21 мая 2021 года.

 

Убийство в Джанзуре

В столичном районе Джанзур боевик по имени Айюб Сахаб убил преподавателя Зияда Бахиха и ранил его отца. Предположительно, преступление произошло в результате конфликта двух семей.

Батальон «Фурсан Джанзур» подтвердил, что один из его бойцов напал на дом Бахиха и убил его. Он добавил, что инцидент задокументирован и преступник предстанет перед законом.

Служба поддержания стабильности объявила об аресте Айюба Сахаба. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Задержанный передан в Центральное управление безопасности для выяснения обстоятельств преступления.

 

Происшествия

General Electricity Company of Libya (GECOL) сообщила о краже 2700 метров медных проводов в районе Кастельверде.

Сотрудники Управления безопасности Кастельверде арестовали вооруженную банду, промышлявшую кражами и разбоем. Порядка 27 человек пострадали в результате деятельности преступников.

 

Политика

Состоялся брифинг спецпредставителя ООН в Ливии Яна Кубиша перед Советом Безопасности о последних событиях в Ливии. В своем выступлении он подчеркнул, что все наемники и иностранные боевики должны покинуть Ливию в соответствии с резолюциями ООН, поскольку они представляют угрозу для всего региона.

«Мы продолжим поддерживать ливийское правительство в достижении национального примирения и правосудия переходного периода, а также в проведении выборов», — заявил Кубиш.

Специальный координатор МООНПЛ Разидон Зининга провел консультации по телефону с более чем 15 политическими партиями Ливии. Обсуждения касались декабрьских выборов и утверждения конституционной базы.

Посол США Ричард Норланд встретился с членами Форума политического диалога Зиядом Дугеймом и Абд аль-Маджидом Маликом. Посол напомнил об исторической ответственности участников форума за продвижение политического процесса путем достижения консенсуса по конституционной базе для проведения декабрьских выборов.

Министр Великобритании по Ближнему Востоку и Северной Африке Джеймс Клеверли в ходе телефонного разговора с главой МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлой Мангуш подтвердил, что его страна поддерживает Ливию. Он заявил о необходимости выполнения резолюции 2570 Совбеза ООН.

«Все иностранные боевики должны незамедлительно покинуть Ливию, а национальные выборы должны состояться в декабре», — сказал он.

На пост специального посланника Италии в Ливии назначен Николя Орландо, занимавший должность посла республики в Косово.

Государственный министр по делам миграции Аждид Матук прибыл в город Гат, где встретился с должностными лицами, представителями служб безопасности и вооруженных сил, ответственных за охрану и безопасность границ, а также борьбу с нелегальной миграцией и контрабандой. В сопровождении мэра и членов муниципального совета он посетил погранпереход Исин, расположенный на юго-западе страны.

Глава Ливийского управления СМИ Мухаммад Байи направил официальное письмо главе Счетной палаты в Аль-Байде Омару Абд Раббу Салеху, в котором он назвал Халида Шакшака «узурпатором», незаконно возглавляющим ведомство в Триполи. Он призвал организации, связанные с управлением, не признавать Шакшака в качестве руководителя Счетной палаты.

 

Экономика

Министр экономики и торговли Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад аль-Хувейдж обсудил с тунисским послом Асадом Аджили ряд вопросов, представляющих общий интерес. В частности, пути укрепления двустороннего сотрудничества в сфере экономики и торговли.

Министр нефти и газа ПНЕ Мухаммад Аун подтвердил, что ведомство поддержит Национальную нефтяную корпорацию (ННК). По его словам, задержка с принятием бюджета и недостаточность финансирования могут сказаться на производстве. Аун сообщил, что ННК договаривается с Турецкой нефтяной корпорацией (ТРАО) о возвращении ее деятельности в Ливию.

Директор по административным и финансовым вопросам Международного аэропорта Бенина Усама аль-Фарджани объявил, что работы по строительству нового терминала возобновятся в ближайшее время. Проект реализует корейская компания. Ожидается, что после сдачи объекта пропускная способность аэропорта превысит полтора млн пассажиров в год.

 

Общество

В городах Триполи, Мисурата, Злитен, Таджура и Адждабия прошли акции солидарности с жителями Иерусалима и сектора Газа. Демонстранты выразили полную поддержку палестинскому народу.

В Адждабии проводится кампания по устранению незаконных подключений к водопроводным сетям.

Муниципалитет Аль-Куфра получил медицинское оборудование, в том числе компьютерный томограф и ПЦР-лабораторию. Ранее министр здравоохранения ПНЕ Али аз-Занати во время своего визита в регион пообещал поддержать здравоохранение и повысить качество медуслуг.

ливия дайджест
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