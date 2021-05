Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 21 мая 2021 года.

В столичном районе Джанзур боевик по имени Айюб Сахаб убил преподавателя Зияда Бахиха и ранил его отца. Предположительно, преступление произошло в результате конфликта двух семей.

Батальон «Фурсан Джанзур» подтвердил, что один из его бойцов напал на дом Бахиха и убил его. Он добавил, что инцидент задокументирован и преступник предстанет перед законом.

Служба поддержания стабильности объявила об аресте Айюба Сахаба. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Задержанный передан в Центральное управление безопасности для выяснения обстоятельств преступления.

General Electricity Company of Libya (GECOL) сообщила о краже 2700 метров медных проводов в районе Кастельверде.

Сотрудники Управления безопасности Кастельверде арестовали вооруженную банду, промышлявшую кражами и разбоем. Порядка 27 человек пострадали в результате деятельности преступников.

Состоялся брифинг спецпредставителя ООН в Ливии Яна Кубиша перед Советом Безопасности о последних событиях в Ливии. В своем выступлении он подчеркнул, что все наемники и иностранные боевики должны покинуть Ливию в соответствии с резолюциями ООН, поскольку они представляют угрозу для всего региона.

Специальный координатор МООНПЛ Разидон Зининга провел консультации по телефону с более чем 15 политическими партиями Ливии. Обсуждения касались декабрьских выборов и утверждения конституционной базы.

Посол США Ричард Норланд встретился с членами Форума политического диалога Зиядом Дугеймом и Абд аль-Маджидом Маликом. Посол напомнил об исторической ответственности участников форума за продвижение политического процесса путем достижения консенсуса по конституционной базе для проведения декабрьских выборов.

Министр Великобритании по Ближнему Востоку и Северной Африке Джеймс Клеверли в ходе телефонного разговора с главой МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлой Мангуш подтвердил, что его страна поддерживает Ливию. Он заявил о необходимости выполнения резолюции 2570 Совбеза ООН.

