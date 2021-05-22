Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 21 мая 2021 года.

Убийство в Джанзуре

В столичном районе Джанзур боевик по имени Айюб Сахаб убил преподавателя Зияда Бахиха и ранил его отца. Предположительно, преступление произошло в результате конфликта двух семей.

شاهد المدعو ايوب سحاب التابع لمليشيا جنزور وهو يتهجم علي منزل بحيح ويقوم بقتل الاستاذ زياد واصابه والده الحاج الصادق بحيح بمنطقة #جنزور . pic.twitter.com/Nm3mSyJY1Z — بنت المختار (@dodycat42) May 21, 2021

Батальон «Фурсан Джанзур» подтвердил, что один из его бойцов напал на дом Бахиха и убил его. Он добавил, что инцидент задокументирован и преступник предстанет перед законом.

Служба поддержания стабильности объявила об аресте Айюба Сахаба. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Задержанный передан в Центральное управление безопасности для выяснения обстоятельств преступления.

Происшествия

General Electricity Company of Libya (GECOL) сообщила о краже 2700 метров медных проводов в районе Кастельверде.

Сотрудники Управления безопасности Кастельверде арестовали вооруженную банду, промышлявшую кражами и разбоем. Порядка 27 человек пострадали в результате деятельности преступников.

Политика

Состоялся брифинг спецпредставителя ООН в Ливии Яна Кубиша перед Советом Безопасности о последних событиях в Ливии. В своем выступлении он подчеркнул, что все наемники и иностранные боевики должны покинуть Ливию в соответствии с резолюциями ООН, поскольку они представляют угрозу для всего региона.

«Мы продолжим поддерживать ливийское правительство в достижении национального примирения и правосудия переходного периода, а также в проведении выборов», — заявил Кубиш.

Специальный координатор МООНПЛ Разидон Зининга провел консультации по телефону с более чем 15 политическими партиями Ливии. Обсуждения касались декабрьских выборов и утверждения конституционной базы.

منسق البعثة الأممية رايزدون زينينغا، يشاور هاتفيا أكثر من 15 حزباً سياسياً في #ليبيا، أكدت أن تجعل السلطات الحالية أولى أولوياتها إجراء الانتخابات في موعدها، داعين أعضاء ملتقى الحوار ومجلسي النواب والدولة إلى إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات قبل الأول من يوليو. #العنود pic.twitter.com/7l6k5fYVtF — صحيفة العنود الليبية (@Anoud_Libyan) May 21, 2021

Посол США Ричард Норланд встретился с членами Форума политического диалога Зиядом Дугеймом и Абд аль-Маджидом Маликом. Посол напомнил об исторической ответственности участников форума за продвижение политического процесса путем достижения консенсуса по конституционной базе для проведения декабрьских выборов.

1/3 السفير نورلاند: بينما يستعد ملتقى الحوار السياسي الليبي للاجتماع يومي 26-27 مايو، تواصل السفارة التواصل مع مجموعة واسعة من المشاركين لمناقشة المسؤولية التاريخية التي يتحملونها لدفع العملية السياسية من خلال التوصل إلى إجماع على أساس دستوري لانتخابات 24 ديسمبر في الوقت المناسب pic.twitter.com/6dKX04Liet — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) May 21, 2021

Министр Великобритании по Ближнему Востоку и Северной Африке Джеймс Клеверли в ходе телефонного разговора с главой МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлой Мангуш подтвердил, что его страна поддерживает Ливию. Он заявил о необходимости выполнения резолюции 2570 Совбеза ООН.

«Все иностранные боевики должны незамедлительно покинуть Ливию, а национальные выборы должны состояться в декабре», — сказал он.

The UK is clear that UNSCR 2570 must be implemented: all foreign fighters must withdraw from Libya without delay and national elections must be held in December.



I underlined UK support for #Libya in my call with Foreign Minister Mangoush yesterday. — James Cleverly (@JamesCleverly) May 21, 2021

На пост специального посланника Италии в Ливии назначен Николя Орландо, занимавший должность посла республики в Косово.

Государственный министр по делам миграции Аждид Матук прибыл в город Гат, где встретился с должностными лицами, представителями служб безопасности и вооруженных сил, ответственных за охрану и безопасность границ, а также борьбу с нелегальной миграцией и контрабандой. В сопровождении мэра и членов муниципального совета он посетил погранпереход Исин, расположенный на юго-западе страны.

Глава Ливийского управления СМИ Мухаммад Байи направил официальное письмо главе Счетной палаты в Аль-Байде Омару Абд Раббу Салеху, в котором он назвал Халида Шакшака «узурпатором», незаконно возглавляющим ведомство в Триполи. Он призвал организации, связанные с управлением, не признавать Шакшака в качестве руководителя Счетной палаты.

بعيو يوجه الجهات التابعة لمؤسسة الإعلام بعدم الاعتراف بشكشك كرئيس لديوان لمحاسبة ووقف التعامل معه. #ليبيا #المرصد https://t.co/YLgrBh8AJs — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 21, 2021

Экономика

Министр экономики и торговли Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад аль-Хувейдж обсудил с тунисским послом Асадом Аджили ряд вопросов, представляющих общий интерес. В частности, пути укрепления двустороннего сотрудничества в сфере экономики и торговли.

Министр нефти и газа ПНЕ Мухаммад Аун подтвердил, что ведомство поддержит Национальную нефтяную корпорацию (ННК). По его словам, задержка с принятием бюджета и недостаточность финансирования могут сказаться на производстве. Аун сообщил, что ННК договаривается с Турецкой нефтяной корпорацией (ТРАО) о возвращении ее деятельности в Ливию.

نفط #ليبيا .. هل يسهم استحداث وزارة للطاقة في إنعاش القطاع؟

استحدثت ليبيا وزارة جديدة للنفط في البلاد، لتخفيف الضغط الواقع على المؤسسة الوطنية للنفط في محاولة لإعادة الحياة لقطاع #الطاقة التقليدية، بعد 11 عاما من التوتراتhttps://t.co/r1Rv2GiQLK — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 21, 2021

Директор по административным и финансовым вопросам Международного аэропорта Бенина Усама аль-Фарджани объявил, что работы по строительству нового терминала возобновятся в ближайшее время. Проект реализует корейская компания. Ожидается, что после сдачи объекта пропускная способность аэропорта превысит полтора млн пассажиров в год.

Общество

В городах Триполи, Мисурата, Злитен, Таджура и Адждабия прошли акции солидарности с жителями Иерусалима и сектора Газа. Демонстранты выразили полную поддержку палестинскому народу.

В Адждабии проводится кампания по устранению незаконных подключений к водопроводным сетям.

Муниципалитет Аль-Куфра получил медицинское оборудование, в том числе компьютерный томограф и ПЦР-лабораторию. Ранее министр здравоохранения ПНЕ Али аз-Занати во время своего визита в регион пообещал поддержать здравоохранение и повысить качество медуслуг.