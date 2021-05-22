Максим Галкин поразил Милоша Биковича песней на сербском языке

Москва, 22 мая. Телеведущий Максим Галкин в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале исполнил акапельно песню на сербском языке, чем сильно удивил актера Милоша Биковича.

Новый выпуск программы был посвящен секс-символам современного отечественного кинематографа. В студии Первого канала собрались именитые актеры, в том числе Бикович — звезда российской комедии «Холоп».

Артист рассказал, как ему удалось избавиться от сербского акцента. Бикович начал говорить по-русски около шести лет назад, и, учитывая, что языки схожи, для него не составило особого труда говорить на нем, как на родном.

Галкин в ответ рассказал, что его друг женился на сербской девушке из Белграда, а так как они близко дружат, то ведущий выучил песню на сербском. В доказательство своих слов он исполнил композицию про любовь. Бикович был в восторге от пения. По его словам, Галкин сделал всего одну ошибку, но его произношение идеально.

«Браво. Чистейше, почти без ошибок, ты словно на сербском говоришь», — заметил пораженный актер.

Звезда «Холопа» Милош Бикович в конце февраля этого года получил российское гражданство. Указ был подписан президентом Владимиром Путиным.