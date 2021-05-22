В минобороны Азербайджана рассказали о совместных учениях с ВС Турции

Баку, 22 мая. Военнослужащие Азербайджана и Турции приняли участие в совместных тактических учениях с отработкой уничтожения групп ДРГ противника и контртеррористической операции.

Соответствующую информацию в субботу подтвердила пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства. Маневры проводились в соответствии с ранее утвержденным планом на 2021 год.

«Основная цель учений, проводившихся на общевойсковом полигоне азербайджанской армии, состояла в улучшении взаимодействия и повышении боеспособности подразделений армий двух стран, развитии у командиров оперативных подразделений навыков принимать военные решения, инициативности и управленческих способностей», — говорится в официальном сообщении.

По информации RT, пристальное внимание командование уделило в рамках учений организации скрытного передвижения, ликвидации диверсионных групп и пресечению провокаций условного противника. В то же время глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности сотрудничать с Арменией в вопросе урегулирования ситуации на границе НКР.