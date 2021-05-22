Журналист кремлевского пула назвал любимую картину Путина

Москва, 22 мая. Журналист Дмитрий Смирнов рассказал о любимом полотне президента РФ Владимира Путина.

Представителю прессы удалось узнать, какая картина по вкусу главе государства, на открытии выставки «Гримальди и Романовы. Три века истории». Тогда Путин посетил Третьяковскую галерею с князем Монако Альбертом II. Журналист кремлевского пула Смирнов поделился воспоминаниями в Telegram.

«И вдруг Путин останавливается перед одной из картин и пару минут что-то интересное про нее Альберту рассказывает. Показывает на что-то, объясняет. Альберт всматривается, кивает, удивляется», — написал представитель прессы.

Журналист не смог расслышать детали разговора президента и его гостя. Он изучил историю создания произведения и сюжет, но не нашел ничего интересного. Однако название полотна все-таки озвучил. Это «Дети, бегущие от грозы», написанная Константином Маковским.

Ранее пресс-секретарь президента назвал любимое место Путина для отдыха. По словам представителя Кремля, это Сибирь.