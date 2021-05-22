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22 мая 15:38
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новостей
15:35
Происшествия
Выстреливший в голову москвичке тренер не привлекался к уголовной ответственности
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
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Милош Бикович рассказал о сложностях при знакомстве с девушками

Шоу-бизнес
Милош Бикович рассказал о сложностях при знакомстве с девушками
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 22 мая. Сербский актер Милош Бикович признался, что в юности переживал из-за своей внешности, однако с приходом популярности ему стало проще знакомиться с девушками.

Актер, известный по фильму «Холоп», стал гостем шоу Максима Галкина «Сегодня вечером», выпуск которого был посвящен секс-символам современного мира. Бикович в рамках обсуждений признался, что до съемок в кино был совсем юным парнем, из-за чего его преследовали комплексы и переживания.

«Такое время, тебе 15-16 лет, сомневаешься в своих возможностях. Период, в котором ты зреешь. Иногда чувствовал себя привлекательным мужчиной, иногда сомневался. Думал, буду я заниматься актерским мастерством или чем-то другим. Отношение к себе меняется», — объяснил актер.

Он рассказал, что никогда не считал себя крутым и после прихода популярности постарался не изменить свой характер. На вопрос Галкина, помогла ли слава ему раскрепоститься, гость студии ответил утвердительно. Однако он отметил сложности при знакомстве с девушками, так как чаще всего они его уже знают по экранным образам.

«Знакомиться проще, но это знакомство уже состоялось, одностороннее. Но всегда есть некий момент непонимания: ты нравишься или все вокруг тебя. И сложнее, и проще одновременно», — заявил Бикович.

Об отношениях с Биковичем ранее вспоминала актриса Аглая Тарасова. Знаменитости встречались около двух лет, после чего пара распалась из-за напряженного рабочего графика. Звезда уточняла, что несмотря на разные менталитеты, жить с сербским актером ей нравилось.

галкин звезды бикович
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Все новости / Шоу-бизнес / Милош Бикович рассказал о сложностях при знакомстве с девушками
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