Милош Бикович рассказал о сложностях при знакомстве с девушками

Москва, 22 мая. Сербский актер Милош Бикович признался, что в юности переживал из-за своей внешности, однако с приходом популярности ему стало проще знакомиться с девушками.

Актер, известный по фильму «Холоп», стал гостем шоу Максима Галкина «Сегодня вечером», выпуск которого был посвящен секс-символам современного мира. Бикович в рамках обсуждений признался, что до съемок в кино был совсем юным парнем, из-за чего его преследовали комплексы и переживания.

«Такое время, тебе 15-16 лет, сомневаешься в своих возможностях. Период, в котором ты зреешь. Иногда чувствовал себя привлекательным мужчиной, иногда сомневался. Думал, буду я заниматься актерским мастерством или чем-то другим. Отношение к себе меняется», — объяснил актер.

Он рассказал, что никогда не считал себя крутым и после прихода популярности постарался не изменить свой характер. На вопрос Галкина, помогла ли слава ему раскрепоститься, гость студии ответил утвердительно. Однако он отметил сложности при знакомстве с девушками, так как чаще всего они его уже знают по экранным образам.

«Знакомиться проще, но это знакомство уже состоялось, одностороннее. Но всегда есть некий момент непонимания: ты нравишься или все вокруг тебя. И сложнее, и проще одновременно», — заявил Бикович.

Об отношениях с Биковичем ранее вспоминала актриса Аглая Тарасова. Знаменитости встречались около двух лет, после чего пара распалась из-за напряженного рабочего графика. Звезда уточняла, что несмотря на разные менталитеты, жить с сербским актером ей нравилось.