Шейнин назвал причину, почему россияне переживают за обе стороны конфликта в Израиле

Санкт-Петербург, 22 мая. Представители российской прессы в рамках заседания пресс-клуба «Петербургский уикэнд» обсудили конфликт в Израиле и рассказали, почему он небезразличен жителям РФ.

Первое заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд» с участием главных редакторов российских СМИ состоялось в субботу в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Мероприятие прошло при участии первого замдиректора Дирекции социальных и публицистических программ АО «Первый канал», ведущего ток-шоу «Время покажет» Артема Шейнина, гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, а также главных редакторов порталов «Невские новости», «Город+» и газеты «Петербургский дневник» Андрея Краснобаева, Алисы Чекушкиной и Кирилла Смирнова. Участники пресс-клуба обсудили перспективы перемирия между Палестиной и Израилем.

Популярный российский телеведущий Артем Шейнин в рамках дискуссии объяснил, почему россиянам небезразлична судьба обеих сторон конфликта.

Global Look Press / Nidal Eshtayeh / XinHua

«Есть много бывшего нашего народа, если мы говорим про более возрастную аудиторию. Кто за кого — кто-то болеет за Израиль. Но есть содержательная составляющая, они обсуждают, потому что в силу исторических и ментальных причин это матч, где у народа есть своя команда. Т. е. кто за Израиль — присылали ужасы и говорили, как ты, кровавая скотина, вообще можешь. Другие присылали то же самое», — рассказывает Шейнин.

Он добавил, что сейчас сложилась такая ситуация, в которой Россия стала единственной страной, у которой выстроились хорошие отношения как с Израилем, так и с Палестиной. По мнению Шейнина, Россия действительно заинтересована в том, чтобы события в иностранном государстве закончились хорошо.

На вопрос о том, почему россияне болеют «и за тех, и за других», ответил Малькевич.

Global Look Press / Nir Alon / ZUMAPRESS.com

«Во-первых, мы видим, что такое современная война, и есть повод задуматься, насколько мы готовы к осложнениям. Израиль рекламирует «Железный купол», танковые армады, группировки. Потом такой момент: каждый раз, когда в Израиле начинается сложный процесс выбора правительства, веет войной. У Израиля проблемы в законодательстве, за два года — четыре выбора президента, причем переходное правительство, по сути, мандат на формирование правительства передали оппозиционным силам», — рассуждает он.

В свою очередь Кирилл Смирнов отметил маловероятность того, что «сериал закончится»: по мнению главреда «Петербургского дневника», есть перемирие, а есть полноценное прекращение огня, и сейчас введен второй вариант.

«Перемирие — великое слово, которого пока нет», — заключил он.

Посмотреть полную версию пресс-клуба «Петербургский уикэнд» можно по этой ссылке.