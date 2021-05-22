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22 мая 15:37
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новостей
15:35
Происшествия
Выстреливший в голову москвичке тренер не привлекался к уголовной ответственности
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
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Шейнин назвал причину, почему россияне переживают за обе стороны конфликта в Израиле

  /   Обновлено: 22 мая 2021 14:44
Общество
Шейнин назвал причину, почему россияне переживают за обе стороны конфликта в Израиле
Global Look Press  /  Nidal Eshtayeh / XinHua

Санкт-Петербург, 22 мая. Представители российской прессы в рамках заседания пресс-клуба «Петербургский уикэнд» обсудили конфликт в Израиле и рассказали, почему он небезразличен жителям РФ.

Первое заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд» с участием главных редакторов российских СМИ состоялось в субботу в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Мероприятие прошло при участии первого замдиректора Дирекции социальных и публицистических программ АО «Первый канал», ведущего ток-шоу «Время покажет» Артема Шейнина, гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, а также главных редакторов порталов «Невские новости», «Город+» и газеты «Петербургский дневник» Андрея Краснобаева, Алисы Чекушкиной и Кирилла Смирнова. Участники пресс-клуба обсудили перспективы перемирия между Палестиной и Израилем.

Популярный российский телеведущий Артем Шейнин в рамках дискуссии объяснил, почему россиянам небезразлична судьба обеих сторон конфликта.

Шейнин назвал причину, почему россияне переживают за обе стороны конфликта в Израиле
Global Look Press  / Nidal Eshtayeh / XinHua

«Есть много бывшего нашего народа, если мы говорим про более возрастную аудиторию. Кто за кого — кто-то болеет за Израиль. Но есть содержательная составляющая, они обсуждают, потому что в силу исторических и ментальных причин это матч, где у народа есть своя команда. Т. е. кто за Израиль — присылали ужасы и говорили, как ты, кровавая скотина, вообще можешь. Другие присылали то же самое», — рассказывает Шейнин.

Он добавил, что сейчас сложилась такая ситуация, в которой Россия стала единственной страной, у которой выстроились хорошие отношения как с Израилем, так и с Палестиной. По мнению Шейнина, Россия действительно заинтересована в том, чтобы события в иностранном государстве закончились хорошо.

На вопрос о том, почему россияне болеют «и за тех, и за других», ответил Малькевич.

Шейнин назвал причину, почему россияне переживают за обе стороны конфликта в Израиле
Global Look Press  / Nir Alon / ZUMAPRESS.com

«Во-первых, мы видим, что такое современная война, и есть повод задуматься, насколько мы готовы к осложнениям. Израиль рекламирует «Железный купол», танковые армады, группировки. Потом такой момент: каждый раз, когда в Израиле начинается сложный процесс выбора правительства, веет войной. У Израиля проблемы в законодательстве, за два года — четыре выбора президента, причем переходное правительство, по сути, мандат на формирование правительства передали оппозиционным силам», — рассуждает он.

В свою очередь Кирилл Смирнов отметил маловероятность того, что «сериал закончится»: по мнению главреда «Петербургского дневника», есть перемирие, а есть полноценное прекращение огня, и сейчас введен второй вариант.

«Перемирие — великое слово, которого пока нет», — заключил он.

Посмотреть полную версию пресс-клуба «Петербургский уикэнд» можно по этой ссылке.

израиль санкт-петербург палестина
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Все новости / Общество / Шейнин назвал причину, почему россияне переживают за обе стороны конфликта в Израиле
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