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15:35
Происшествия
Выстреливший в голову москвичке тренер не привлекался к уголовной ответственности
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
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Кабмин РФ утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год

Экономика
Кабмин РФ утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 мая. Вместе с отчетом об исполнении прошлогоднего федерального бюджета в кабмине одобрили еще ряд законов для отправки на рассмотрение в Госдуму.

После утверждения отчет должен быть передан в органы государственного финансового контроля, приводит ТАСС текст решения, опубликованного на сайте Правительства РФ.

«Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год и направить его в Счетную палату Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отчеты по использованию бюджетов трех федеральных фондов — Фонда социального страхования, Пенсионного фонда и Федерального фонда обязательного медицинского страхования — также получили одобрение. Проект закона об исполнении их бюджетов будет внесен в нижнюю палату парламента.

Депутат Светлана Бессараб ранее высказал мнение о возможных путях решения проблемы дефицита бюджета ПФР.

Госбюджет в период пандемии сильно «просел», поэтому властям все сложнее находить деньги на выполнение социальных программ. Исходя из этого, в Госдуме предложили обложить работающих граждан новым видом налога, чтобы государство могло поддерживать безработных людей, пишет INFOX.

кабмин правительство федеральный бюджет бюджет россии
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Все новости / Экономика / Кабмин РФ утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год
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