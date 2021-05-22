Кабмин РФ утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год

Москва, 22 мая. Вместе с отчетом об исполнении прошлогоднего федерального бюджета в кабмине одобрили еще ряд законов для отправки на рассмотрение в Госдуму.

После утверждения отчет должен быть передан в органы государственного финансового контроля, приводит ТАСС текст решения, опубликованного на сайте Правительства РФ.

«Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год и направить его в Счетную палату Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отчеты по использованию бюджетов трех федеральных фондов — Фонда социального страхования, Пенсионного фонда и Федерального фонда обязательного медицинского страхования — также получили одобрение. Проект закона об исполнении их бюджетов будет внесен в нижнюю палату парламента.

Депутат Светлана Бессараб ранее высказал мнение о возможных путях решения проблемы дефицита бюджета ПФР.

Госбюджет в период пандемии сильно «просел», поэтому властям все сложнее находить деньги на выполнение социальных программ. Исходя из этого, в Госдуме предложили обложить работающих граждан новым видом налога, чтобы государство могло поддерживать безработных людей, пишет INFOX.