Паводок стал причиной введения режима ЧС в Абакане

Абакан, 22 мая. Режим локальной чрезвычайной ситуации ввели из-за гидрологической обстановки на реке Абакан. Вода приблизилась к жилым домам в дачном поселке на Согринской улице.

По данным мэрии, в городе оказались подтоплены 180 участков, среди которых 33 дачных дома. При этом уровень воды в реке Абакан в городе Абаза упал ниже критического уровня. В городе остаются подтопленными 20 приусадебных и 82 дачных участка.

В Аскизском районе подтоплен 101 приусадебный участок в шести поселениях, в Бейском районе — 36 участков и 32 жилых дома. Несколько десятков домов могут быть подтоплены в Усть-Абаканском районе.

Половодье в Рязанской области оторвало от цивилизации три села в Кораблинском районе. В реке Мостье поднялся уровень воды, в результате чего единственный мост был затоплен, сообщал сайт 360tv.ru.