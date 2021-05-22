Ливии нужно 600 млрд динаров на восстановление и реконструкцию страны

Триполи, 22 мая. Ливия должна потратить 600 млрд ливийских динаров на реконструкцию в течение следующих десяти лет. Об этом заявил государственный министр по экономическим вопросам Салама аль-Гувейл.

Он указал, что проекты по восстановлению страны создадут дополнительные возможности для трудоустройства. Они обеспечат порядка 30% рабочих мест.

По словам министра, частный сектор примет участие в реконструкции на 60%, а государственный сектор — на 40%. Планируется, что ряд проектов отдадут египетским, турецким, итальянским, немецким и тунисским компаниям.

Правительство национального единства (ПНЕ) в последнее время прилагает усилия, чтобы вернуть иностранные компании в страну. Официальные лица ведут переговоры с несколькими странами для осуществления проектов в области реконструкции, нефти и других сферах.

Помощи в восстановлении страны переходное ливийское руководство просило и у Москвы. В прошлом месяце делегация североафриканского государства прибыла в столицу России.

Глава правительства Абд аль-Хамид Дабиба переговорил с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным, главой МИД Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными чиновниками. В ходе встреч обсуждались перспективные направления для сотрудничества в различных областях.

Тем временем эксперты говорят о борьбе иностранцев за работу по восстановлению Ливии. Ряд стран готов подписать инвестиционные контракты по электричеству, нефти и некоторым срочным инфраструктурным проектам.