Дайнеко пожаловалась, что не может наладить общение с бывшим мужем

Москва, 22 мая. Певица Виктория Дайнеко призналась, что вместе с бывшим мужем Дмитрием Клейманом они пытаются найти общий язык, однако постоянно блокируют друг друга.

Исполнительница Виктория Дайнеко в эфире программы «Все к лучшему» с Юлией Барановской на «Русском радио» призналась, что не общается с бывшим мужем и отцом своего ребенка, барабанщиком Дмитрием Клейманом. Она отметила, что у пары не получается найти общий язык. Однако они продолжают попытки наладить общение ради общей дочери.

Для решения этого вопроса Дайнеко даже обратилась к психологу. Певица отметила, что хочет дружить с бывшим супругом, но как только они начинают общаться, то она вспыхивает и срывается на него. Звезда призналась, что благодарна Клейману за то, что он не оставляет попыток наладить с ней связь.

«Но потом у нас в процессе разговора находит коса на камень и все взрывается. Он взрывается, я взрываюсь. Потом мы долго отходит и говорим друг другу: «Все, давай нормально общаться». Надо, давай. И потом все опять до момента. Надо найти момент, когда мы сможем равнодушно разговаривать и не блокировать друг друга везде. Сейчас, к примеру, он у меня в блоке», — честно призналась Дайнеко.

Дайнеко является активной пользовательницей Instagram и часто радует своих поклонников кадрами из жизни. Чаще всего она хвастается перед подписчиками блистательной фигурой и тонкой талией, за что получает множество комплиментов.