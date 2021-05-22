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22 мая 15:37
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новостей
15:35
Происшествия
Выстреливший в голову москвичке тренер не привлекался к уголовной ответственности
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
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Дайнеко пожаловалась, что не может наладить общение с бывшим мужем

Шоу-бизнес
Дайнеко пожаловалась, что не может наладить общение с бывшим мужем
instagram.com  /  @victoriadaineko

Москва, 22 мая. Певица Виктория Дайнеко призналась, что вместе с бывшим мужем Дмитрием Клейманом они пытаются найти общий язык, однако постоянно блокируют друг друга.

Исполнительница Виктория Дайнеко в эфире программы «Все к лучшему» с Юлией Барановской на «Русском радио» призналась, что не общается с бывшим мужем и отцом своего ребенка, барабанщиком Дмитрием Клейманом. Она отметила, что у пары не получается найти общий язык. Однако они продолжают попытки наладить общение ради общей дочери.

Для решения этого вопроса Дайнеко даже обратилась к психологу. Певица отметила, что хочет дружить с бывшим супругом, но как только они начинают общаться, то она вспыхивает и срывается на него. Звезда призналась, что благодарна Клейману за то, что он не оставляет попыток наладить с ней связь.

«Но потом у нас в процессе разговора находит коса на камень и все взрывается. Он взрывается, я взрываюсь. Потом мы долго отходит и говорим друг другу: «Все, давай нормально общаться». Надо, давай. И потом все опять до момента. Надо найти момент, когда мы сможем равнодушно разговаривать и не блокировать друг друга везде. Сейчас, к примеру, он у меня в блоке», — честно призналась Дайнеко.

Дайнеко является активной пользовательницей Instagram и часто радует своих поклонников кадрами из жизни. Чаще всего она хвастается перед подписчиками блистательной фигурой и тонкой талией, за что получает множество комплиментов.

дайнеко звезды клейман
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Все новости / Шоу-бизнес / Дайнеко пожаловалась, что не может наладить общение с бывшим мужем
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