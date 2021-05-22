Звезда «Казановы» Антон Хабаров рассказал, как справляется с комплексами и агрессией

Москва, 22 мая. Звезда российского сериала «Казанова», актер Антон Хабаров в студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале рассказал о долговременной работе с психологом и съемках в кино.

Новый выпуск программы посвятили секс-символам современности. Гости ведущего Максима Галкина завели разговор о сложности характеров актеров. Хабаров поддержал своих коллег и признался, что у него очень непростой нрав. Чтобы разобраться в себе, артист пошел к психологу, и вот уже на протяжении шести лет знаменитость регулярно занимается терапией.

Хабаров назвал себя импульсивным и местами даже агрессивным человеком. Ему непросто сдерживать эмоции. Плюс ко всему у актера множество комплексов.

По мнению Хабарова, чаще всего в эту профессию идут те, кто страдает от похожих проблем. Перевоплощение в других персонажей помогает артистам справиться с комплексами.

«Я вот уже шесть лет хожу к психологу, хожу очень часто. Я достаточно импульсивный, эмоциональный и местами агрессивный человек. Стараюсь контролировать агрессию. Не так все просто. Очень закомплексованный. Хожу в очках, у меня зрение -7, меня никто никогда не узнает на улицах, когда надеваю очки. В эту профессию в принципе идут люди с комплексами, роли помогают от комплексов избавиться», — подчеркнул гость программы.

Ранее Хабаров откровенно рассказал ФАН о посещении специалиста, который помогает ему проработать травму после личной трагедии. Актер посоветовал своим коллегам обращаться к психотерапевтам.