Звезда «Казановы» Антон Хабаров рассказал, как справляется с комплексами и агрессией

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22 мая 15:37
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новостей
15:35
Происшествия
Выстреливший в голову москвичке тренер не привлекался к уголовной ответственности
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
Марине Кравец припомнили ее слова о банальных шутках на Comedy Club
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Звезда «Казановы» Антон Хабаров рассказал, как справляется с комплексами и агрессией

Шоу-бизнес
Звезда «Казановы» Антон Хабаров рассказал, как справляется с комплексами и агрессией
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Москва, 22 мая. Звезда российского сериала «Казанова», актер Антон Хабаров в студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале рассказал о долговременной работе с психологом и съемках в кино.

Новый выпуск программы посвятили секс-символам современности. Гости ведущего Максима Галкина завели разговор о сложности характеров актеров. Хабаров поддержал своих коллег и признался, что у него очень непростой нрав. Чтобы разобраться в себе, артист пошел к психологу, и вот уже на протяжении шести лет знаменитость регулярно занимается терапией.

Хабаров назвал себя импульсивным и местами даже агрессивным человеком. Ему непросто сдерживать эмоции. Плюс ко всему у актера множество комплексов.

По мнению Хабарова, чаще всего в эту профессию идут те, кто страдает от похожих проблем. Перевоплощение в других персонажей помогает артистам справиться с комплексами.

«Я вот уже шесть лет хожу к психологу, хожу очень часто. Я достаточно импульсивный, эмоциональный и местами агрессивный человек. Стараюсь контролировать агрессию. Не так все просто. Очень закомплексованный. Хожу в очках, у меня зрение -7, меня никто никогда не узнает на улицах, когда надеваю очки. В эту профессию в принципе идут люди с комплексами, роли помогают от комплексов избавиться», — подчеркнул гость программы.

Ранее Хабаров откровенно рассказал ФАН о посещении специалиста, который помогает ему проработать травму после личной трагедии. Актер посоветовал своим коллегам обращаться к психотерапевтам.

актер казанова хабаров
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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Казановы» Антон Хабаров рассказал, как справляется с комплексами и агрессией
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