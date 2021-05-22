Губернатор Ростовской области объявил 22 мая днем траура

Ростов-на-Дону, 22 мая. Жители Ростовской области почтят память жертв ЧП в поселке Дмитриадовка днем траура 22 мая. Губернатор Василий Голубев объявил об этом в соцсетях.

Чиновник в Instagram написал, что скорбит по погибшим на очистных сооружениях в Дмитриадовке. Голубев планировал подписать документ об объявлении траура. Губернатор Ростовской области назвал потери очень большими и пообещал выплатить по 1 миллиону рублей каждой семье жертв ЧП, а пострадавшим в тяжелом состоянии работникам — по 400 тысяч, соответственно.

Инцидент произошел 21 мая. Рабочие проводили аварийно-восстановительные работы на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. В результате выброса метана погибли несколько человек.

Пресс-служба СК РФ ранее опубликовала фотографии с места происшествия. Десять человек стали жертвами ЧП.