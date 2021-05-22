Самый пожилой в мире велогонщик Робер Маршан скончался в 109 лет

Париж, 22 мая. Французский спортсмен Робер Маршан ушел из жизни в возрасте 109 лет. Информация о кончине выдающегося велосипедиста появилась на местном телевидении.

Согласно информации местных СМИ, велогонщик скончался в ночь с пятницы на субботу. Как передает ТАСС, в 108 лет Маршан окончательно перестал кататься на велосипеде из-за проблем со слухом.

Бывший испанский футбольный голкипер, воспитанник «Барселоны» Франсеск Арнау скончался на 46-м году жизни. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердили в пресс-службе футбольного клуба «Овьедо».