Премьер-министр Ирака призвал митингующих участвовать в досрочных выборах

Багдад, 22 мая. Иракский премьер заявил, что лишь массовое участие населения в выборах президента улучшит жизнь в государстве. Об этом сообщает The National News.

В ответ на ряд убийств гражданских активистов и репортеров в Ираке в течение последних месяцев премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми отметил, что оружие не является выходом из кризиса, с которым столкнулось государство.

«В системе управления страной царит анархия, что и стало причиной накопления множества проблем. Оружием их не решить, необходимы выборы и большая явка избирателей, чтобы изменить все к лучшему», — заявил аль-Казыми.

Ранее, 19 мая, премьер-министр отправился с двухдневным визитом в южную часть государства для оценки сельскохозяйственного сектора Ирака, который был серьезно истощен после многих лет войны.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يُجري زيارة الى عدد من مواقع شركات الإنتاج الزراعي والحيواني في محافظة واسط، واطلع على سير العمل فيها وحث العاملين على بذل اقصى الجهود من اجل زيادة الانتاح وتحسين نوعيته، كما استمع الى شكاوى ومقترحات القائمين عليها. pic.twitter.com/z3IO5LUebp — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) May 19, 2021

«Зависимость от нефти способствовала развитию коррупции, и стране необходимо полагаться на реальные альтернативы, наиболее важной из которых является сельское хозяйство», — сказал Мустафа аль-Казыми.

Вступив в должность в мае 2020 года, премьер-министр пообещал провести выборы 6 июня 2021 года, однако позже они были перенесены на 10 октября.

Сообщалось, что эти действия вызваны новыми техническими требованиями для обеспечения прозрачного избирательного процесса.

Право волеизъявления имеют более 25 миллионов граждан государства. Лица, проживающие за рубежом, будут исключены из голосования согласно заключению избирательной комиссии Ирака.

Решение о проведении досрочных президентских выборов было принято в связи с антиправительственными выступлениями, происходившими с конца 2019 года из-за сложностей с системой здравоохранения, низким уровнем жизни, коррупцией и активностью террористических организаций.