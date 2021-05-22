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22 мая 15:36
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новостей
15:35
Происшествия
Выстреливший в голову москвичке тренер не привлекался к уголовной ответственности
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
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Премьер-министр Ирака призвал митингующих участвовать в досрочных выборах

Ближний Восток
Премьер-министр Ирака призвал митингующих участвовать в досрочных выборах
Global Look Press  /  Stefanie Loos/dpa

Багдад, 22 мая. Иракский премьер заявил, что лишь массовое участие населения в выборах президента улучшит жизнь в государстве. Об этом сообщает The National News.

В ответ на ряд убийств гражданских активистов и репортеров в Ираке в течение последних месяцев премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми отметил, что оружие не является выходом из кризиса, с которым столкнулось государство.

«В системе управления страной царит анархия, что и стало причиной накопления множества проблем. Оружием их не решить, необходимы выборы и большая явка избирателей, чтобы изменить все к лучшему», — заявил аль-Казыми.

Ранее, 19 мая, премьер-министр отправился с двухдневным визитом в южную часть государства для оценки сельскохозяйственного сектора Ирака, который был серьезно истощен после многих лет войны.

«Зависимость от нефти способствовала развитию коррупции, и стране необходимо полагаться на реальные альтернативы, наиболее важной из которых является сельское хозяйство», — сказал Мустафа аль-Казыми.

Вступив в должность в мае 2020 года, премьер-министр пообещал провести выборы 6 июня 2021 года, однако позже они были перенесены на 10 октября.

Сообщалось, что эти действия вызваны новыми техническими требованиями для обеспечения прозрачного избирательного процесса.

Право волеизъявления имеют более 25 миллионов граждан государства. Лица, проживающие за рубежом, будут исключены из голосования согласно заключению избирательной комиссии Ирака.

Решение о проведении досрочных президентских выборов было принято в связи с антиправительственными выступлениями, происходившими с конца 2019 года из-за сложностей с системой здравоохранения, низким уровнем жизни, коррупцией и активностью террористических организаций.

выборы ирак протесты
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Все новости / Ближний Восток / Премьер-министр Ирака призвал митингующих участвовать в досрочных выборах
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