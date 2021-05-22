«Вектор» намерен подать заявку в ВОЗ на одобрение «ЭпиВакКороны»

Москва, 22 мая. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует подать заявку на одобрение вакцины от коронавируса во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

При этом данная задача не является приоритетной, поскольку деятельность научного центра, прежде всего, направлена на обеспечение препаратом населения России. Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор организации Ринат Максютов в рамках марафона «Новое знание».

До этого сообщалось, что результаты изучения трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной» планируется получить к осени этого года. Исследование стартовало в апреле, отметил генеральный директор центра Ринат Максютов.