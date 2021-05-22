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22 мая 15:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:35
Происшествия
Выстреливший в голову москвичке тренер не привлекался к уголовной ответственности
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
Марине Кравец припомнили ее слова о банальных шутках на Comedy Club
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В зоопарке Крыма показали новорожденного олененка

Общество
В зоопарке Крыма показали новорожденного олененка
Федеральное агентство новостей  /  Юлия Смажко

Природа Крыма удивительна и разнообразна. Пожалуй, ни в одном уголке мира не встретить такого изобилия растений и животных, как на полуострове. Для сохранения и поддержания этого природного богатства в республике созданы особые рекреационные зоны, строго охраняемые государством. Один из самых крупных объектов — Крымский природный заповедник. Алуштинский Дендрозоопарк называют его маленькой копией. Уютное и тихое место — идеальное для любителей дикой природы и неспешных прогулок с детьми. Корреспондент ФАН побывал в уникальном парке.

На территории Дендрозоопарка можно встретить редкие виды деревьев, цветов и кустарников, занесенных в Красную книгу, покормить лебедей, погладить маленьких кабанят, познакомиться с волком и лисами. Дикие животные и птицы содержатся в специально оборудованных вольерах. Для некоторых из них максимально сохранена естественная среда обитания.

Гордость Дендрозоопарка — семейство благородных оленей. Эти симпатичные милахи любят общаться с гостями и охотно идут на контакт. Несколько дней назад в их семье появился детеныш. Еще три оленихи также ждут потомства, обычно это происходит с мая по июль.

В зоопарке Крыма показали новорожденного олененка
Федеральное агентство новостей  / Юлия Смажко

Начальник отделения флоры и фауны алуштинского Дендрозоопарка Анна Ермураки рассказала ФАН, что дополнительный уход малышу не требуется. Он родился абсолютно здоровым и уже совсем скоро крепко встанет на ноги. Примерно через неделю он уже сможет поспевать за матерью. Пока олененок в основном лежит на земле и питается только материнским молоком, в то время как взрослые особи с удовольствием лакомятся яблоками или желудями.

Продолжительность жизни взрослого оленя — 20–25 лет. В условиях неестественной среды обитания, в зоопарках, они живут дольше, так как не подвержены опасности со стороны других диких животных, например волков.

В зоопарке Крыма показали новорожденного олененка
Федеральное агентство новостей  / Юлия Смажко

Местные олени, несмотря на то, что практически всю жизнь живут в вольере, достаточно пугливы. На их территории сотрудники музея наводят порядок по два человека. Пока один собирает мусор, второй стоит на страже — вдруг животные чего-нибудь испугаются и поведут себя агрессивно. Более доброжелательны олени к женщинам. Мужчин побаиваются. В целом ни один олень не может причинить человеку зла.

В зоопарке Крыма показали новорожденного олененка
Федеральное агентство новостей  / Юлия Смажко

Ранее ФАН рассказывал, что дикие животные в Крыму стали чаще выходить к людям, представляя собой опасность.

крым
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