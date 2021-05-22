В зоопарке Крыма показали новорожденного олененка

Природа Крыма удивительна и разнообразна. Пожалуй, ни в одном уголке мира не встретить такого изобилия растений и животных, как на полуострове. Для сохранения и поддержания этого природного богатства в республике созданы особые рекреационные зоны, строго охраняемые государством. Один из самых крупных объектов — Крымский природный заповедник. Алуштинский Дендрозоопарк называют его маленькой копией. Уютное и тихое место — идеальное для любителей дикой природы и неспешных прогулок с детьми. Корреспондент ФАН побывал в уникальном парке.

На территории Дендрозоопарка можно встретить редкие виды деревьев, цветов и кустарников, занесенных в Красную книгу, покормить лебедей, погладить маленьких кабанят, познакомиться с волком и лисами. Дикие животные и птицы содержатся в специально оборудованных вольерах. Для некоторых из них максимально сохранена естественная среда обитания.

Гордость Дендрозоопарка — семейство благородных оленей. Эти симпатичные милахи любят общаться с гостями и охотно идут на контакт. Несколько дней назад в их семье появился детеныш. Еще три оленихи также ждут потомства, обычно это происходит с мая по июль.

Федеральное агентство новостей / Юлия Смажко

Начальник отделения флоры и фауны алуштинского Дендрозоопарка Анна Ермураки рассказала ФАН, что дополнительный уход малышу не требуется. Он родился абсолютно здоровым и уже совсем скоро крепко встанет на ноги. Примерно через неделю он уже сможет поспевать за матерью. Пока олененок в основном лежит на земле и питается только материнским молоком, в то время как взрослые особи с удовольствием лакомятся яблоками или желудями.

Продолжительность жизни взрослого оленя — 20–25 лет. В условиях неестественной среды обитания, в зоопарках, они живут дольше, так как не подвержены опасности со стороны других диких животных, например волков.

Федеральное агентство новостей / Юлия Смажко

Местные олени, несмотря на то, что практически всю жизнь живут в вольере, достаточно пугливы. На их территории сотрудники музея наводят порядок по два человека. Пока один собирает мусор, второй стоит на страже — вдруг животные чего-нибудь испугаются и поведут себя агрессивно. Более доброжелательны олени к женщинам. Мужчин побаиваются. В целом ни один олень не может причинить человеку зла.

Федеральное агентство новостей / Юлия Смажко

Ранее ФАН рассказывал, что дикие животные в Крыму стали чаще выходить к людям, представляя собой опасность.