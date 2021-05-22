Дело о халатности возбудили после гибели шести человек при пожаре в Удмуртии

Ижевск, 22 мая. Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело после гибели шести человек в результате пожара в селе Нылга, передает пресс-служба ведомства.

Фигуранты дела проходят по статье о ненадлежащем исполнении должностными лицами своих обязанностей, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, говорится в заявлении СК. В результате погибла семья из шести человек: мужчина и женщина, а также четверо детей в возрасте от года до 12 лет.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщало Федеральное агентство новостей. По предварительным данным, причиной трагического инцидента могло стать тлеющее табачное изделие.