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22 мая 15:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
Марине Кравец припомнили ее слова о банальных шутках на Comedy Club
14:46
Армия
Президент Эстонии на бронетранспортере посетила учения НАТО
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Дело о халатности возбудили после гибели шести человек при пожаре в Удмуртии

Происшествия
Дело о халатности возбудили после гибели шести человек при пожаре в Удмуртии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ижевск, 22 мая. Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело после гибели шести человек в результате пожара в селе Нылга, передает пресс-служба ведомства.

Фигуранты дела проходят по статье о ненадлежащем исполнении должностными лицами своих обязанностей, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, говорится в заявлении СК. В результате погибла семья из шести человек: мужчина и женщина, а также четверо детей в возрасте от года до 12 лет.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщало Федеральное агентство новостей. По предварительным данным, причиной трагического инцидента могло стать тлеющее табачное изделие.

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