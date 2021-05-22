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22 мая 15:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
Марине Кравец припомнили ее слова о банальных шутках на Comedy Club
14:46
Армия
Президент Эстонии на бронетранспортере посетила учения НАТО
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Милявская рассказала, как обманывала Цекало и встречалась с любовником

Шоу-бизнес
Милявская рассказала, как обманывала Цекало и встречалась с любовником
Pr Scr  /  Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 22 мая. Лолита Милявская рассказала, как под конец брака с продюсером Александром Цекало начала ему изменять, обманом уходя из дома, чтобы встретиться с любовником.

В браке с Цекало известная певица прожила почти 12 лет. Особенную известность пара получила, выступая вместе в кабаре-дуэте «Академия» еще в 90-е годы. Однако уже тогда их семья начала разваливаться. В интервью для YouTube-шоу «50 вопросов» звезда призналась, что в какой-то момент любовь просто закончилась. Однако она не оправдывает себя за измены, так как на неверность ее подтолкнули искренние чувства к бандиту.

«Когда он за мной ухаживал, то останавливался где-нибудь на машине в этих переулках, и мы долго целовались. Я была замужем. Делала вид, что уходила гулять с собакой», — поделилась откровениями звезда.

Лолита отметила, что старалась не обращать внимание на тот факт, что ее любовник имеет такой неприглядный статус. Она считает, что это были самые красивые отношения в ее жизни. Именно ради него она покинула дуэт, принесший ей славу. Милявская призналась, что Цекало часто говорил ей, что у нее ничего не выйдет. Любовник же во всем поддерживал артистку и часто договаривался у нее за спиной о концертах, сам их оплачивал, продвигал ее, как мог.

Однако построить семью с возлюбленным ей не удалось, его убили, сообщает «Вечерняя Москва».

«Для меня это была большая трагедия, потому что я испытывала потребность в этой любви. Кстати, бывшему мужу потом призналась, что изменила», — заявила певица.

Сейчас Лолита ведет собственное шоу на телевидение, изюминкой которого является ДНК-тест, определяющий у знаменитостей необычные способности и склонности к разным заболеваниям.

Лолита измены цекало
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Все новости / Шоу-бизнес / Милявская рассказала, как обманывала Цекало и встречалась с любовником
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