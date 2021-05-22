Милявская рассказала, как обманывала Цекало и встречалась с любовником

Москва, 22 мая. Лолита Милявская рассказала, как под конец брака с продюсером Александром Цекало начала ему изменять, обманом уходя из дома, чтобы встретиться с любовником.

В браке с Цекало известная певица прожила почти 12 лет. Особенную известность пара получила, выступая вместе в кабаре-дуэте «Академия» еще в 90-е годы. Однако уже тогда их семья начала разваливаться. В интервью для YouTube-шоу «50 вопросов» звезда призналась, что в какой-то момент любовь просто закончилась. Однако она не оправдывает себя за измены, так как на неверность ее подтолкнули искренние чувства к бандиту.

«Когда он за мной ухаживал, то останавливался где-нибудь на машине в этих переулках, и мы долго целовались. Я была замужем. Делала вид, что уходила гулять с собакой», — поделилась откровениями звезда.

Лолита отметила, что старалась не обращать внимание на тот факт, что ее любовник имеет такой неприглядный статус. Она считает, что это были самые красивые отношения в ее жизни. Именно ради него она покинула дуэт, принесший ей славу. Милявская призналась, что Цекало часто говорил ей, что у нее ничего не выйдет. Любовник же во всем поддерживал артистку и часто договаривался у нее за спиной о концертах, сам их оплачивал, продвигал ее, как мог.

Однако построить семью с возлюбленным ей не удалось, его убили, сообщает «Вечерняя Москва».

«Для меня это была большая трагедия, потому что я испытывала потребность в этой любви. Кстати, бывшему мужу потом призналась, что изменила», — заявила певица.

Сейчас Лолита ведет собственное шоу на телевидение, изюминкой которого является ДНК-тест, определяющий у знаменитостей необычные способности и склонности к разным заболеваниям.