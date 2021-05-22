Павел Прилучный заявил, что не считает себя секс-символом

Москва, 22 мая. Актер Павел Прилучный в шоу Максима Галкина «Сегодня вечером» заявил, что никогда не считал себя секс-символом, однако признался, что внимание поклонниц ему льстит.

Гости передачи юмориста Галкина обсудили секс-символы современности. Прилучный не смог приехать на съемки, так как находился на тот момент в Ростове-на-Дону, где идет работа над сериалом по фильму «Союз спасения».

К гостям и телезрителям Прилучный вышел по видеосвязи. Он сразу же ответил на вопрос Галкина, заявив, что не считает себя секс-символом. При этом актер намекнул, что у него слишком много поклонниц и с таким вниманием трудно справляться.

«Никак. Как это может не нравиться? Если скажу, что не нравится, наверное, я совру. Без этого никуда, неотъемлемая часть профессии. Если ты более-менее популярен, будут разные слухи, внимание, без этого никак», — объяснил он свое отношение к славе и любви фанаток.

В прошлом году актер развелся с матерью своих двух детей Агатой Муцениеце. После этого вокруг его персоны стали появляться слухи об отношениях с коллегами по цеху. Ему приписывали роман практически со всеми звездами, с которыми он играл в кино. Недавно сплетни о любовной связи с ним прокомментировала Дарья Мороз, сыгравшая близкую подругу героя Прилучного в сериале «Преступление».