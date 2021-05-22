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22 мая 15:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
Марине Кравец припомнили ее слова о банальных шутках на Comedy Club
14:46
Армия
Президент Эстонии на бронетранспортере посетила учения НАТО
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Павел Прилучный заявил, что не считает себя секс-символом

Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что не считает себя секс-символом
instagram.com  /  @bugevuge

Москва, 22 мая. Актер Павел Прилучный в шоу Максима Галкина «Сегодня вечером» заявил, что никогда не считал себя секс-символом, однако признался, что внимание поклонниц ему льстит.

Гости передачи юмориста Галкина обсудили секс-символы современности. Прилучный не смог приехать на съемки, так как находился на тот момент в Ростове-на-Дону, где идет работа над сериалом по фильму «Союз спасения».

К гостям и телезрителям Прилучный вышел по видеосвязи. Он сразу же ответил на вопрос Галкина, заявив, что не считает себя секс-символом. При этом актер намекнул, что у него слишком много поклонниц и с таким вниманием трудно справляться.

«Никак. Как это может не нравиться? Если скажу, что не нравится, наверное, я совру. Без этого никуда, неотъемлемая часть профессии. Если ты более-менее популярен, будут разные слухи, внимание, без этого никак», — объяснил он свое отношение к славе и любви фанаток.

В прошлом году актер развелся с матерью своих двух детей Агатой Муцениеце. После этого вокруг его персоны стали появляться слухи об отношениях с коллегами по цеху. Ему приписывали роман практически со всеми звездами, с которыми он играл в кино. Недавно сплетни о любовной связи с ним прокомментировала Дарья Мороз, сыгравшая близкую подругу героя Прилучного в сериале «Преступление».

галкин мороз прилучный муцениеце
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