Жертвами стрельбы в Миннеаполисе стали два человека

Вашингтон, 22 мая. В результате перестрелки в одном из районов Миннеаполиса два человека погибли.

Инцидент произошел в штате Миннесота. Семеро пострадавших госпитализированы в больницу с ранениями различной степени тяжести, а один пострадавший находится в критическом состоянии. Два человека скончались от полученных ранений.

Активной угрозы в настоящее время нет, сообщает полиция Миннеаполиса. Порядок на месте стрельбы восстановлен. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Преступник расстрелял двух помощников шерифа в Техасе, сообщал ФАН. Трагедия случилась в Эбене.