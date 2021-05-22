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новостей
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
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В ООН призвали закрыть незаконные центры содержания под стражей в Ливии

Ливия
В ООН призвали закрыть незаконные центры содержания под стражей в Ливии
pixabay.com  /  TryJimmy

Триполи, 22 мая. ООН призвала Ливию освободить всех произвольно задержанных лиц. Об этом сообщил спецпредставитель организации в африканском государстве Ян Кубиш во время своего брифинга перед Советом Безопасности.

«Мы призываем ливийские власти, в частности, Высший судебный совет, министерства юстиции, внутренних дел и обороны, положить конец произвольным арестам и задержаниям в Ливии», — заявил Кубиш.

Он указал на необходимость закрыть незаконные центры содержания под стражей, считая это важной мерой для достижения устойчивого мира в стране.

Ранее правозащитные организации сообщали о преступлениях и нарушениях правах человека, происходящих в местах лишения свободы. Они не раз призывали ликвидировать такие учреждения и освободить всех мигрантов и просителей убежища.

Кубиш отметил, что режим прекращения огня по всей стране способствует тому, что населению проще получить гуманитарную помощь, несмотря на некоторые бюрократические ограничения.

Ссылаясь на оценки экспертов ООН, спецпредставитель сообщил о 278 тысячах перемещенных лиц в Ливии. По его словам, для того, чтобы они благополучно вернулись в свои районы, необходимы значительные улучшения на местах в доступе к средствам к существованию, образованию, здравоохранению и другим услугам, таким, как электричество и вода.

оон ливия
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