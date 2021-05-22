В ООН призвали закрыть незаконные центры содержания под стражей в Ливии

Триполи, 22 мая. ООН призвала Ливию освободить всех произвольно задержанных лиц. Об этом сообщил спецпредставитель организации в африканском государстве Ян Кубиш во время своего брифинга перед Советом Безопасности.

«Мы призываем ливийские власти, в частности, Высший судебный совет, министерства юстиции, внутренних дел и обороны, положить конец произвольным арестам и задержаниям в Ливии», — заявил Кубиш.

Он указал на необходимость закрыть незаконные центры содержания под стражей, считая это важной мерой для достижения устойчивого мира в стране.

Ранее правозащитные организации сообщали о преступлениях и нарушениях правах человека, происходящих в местах лишения свободы. Они не раз призывали ликвидировать такие учреждения и освободить всех мигрантов и просителей убежища.

Кубиш отметил, что режим прекращения огня по всей стране способствует тому, что населению проще получить гуманитарную помощь, несмотря на некоторые бюрократические ограничения.

Ссылаясь на оценки экспертов ООН, спецпредставитель сообщил о 278 тысячах перемещенных лиц в Ливии. По его словам, для того, чтобы они благополучно вернулись в свои районы, необходимы значительные улучшения на местах в доступе к средствам к существованию, образованию, здравоохранению и другим услугам, таким, как электричество и вода.