Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома

Раменское, 22 мая. В деревне Полушкино Московской области обнаружены трупы двух граждан Республики Таджикистан. В дежурную часть городского округа Раменское сообщение о чрезвычайном происшествии поступило 20 мая.

В подвале строящегося частного двухэтажного дома 54 по улице Ясная Поляна обнаружены тела работников-гастарбайтеров без внешних признаков насильственной смерти. Приехавшие в Россию строители были официально зарегистрированы.

«Трагедия произошла во время отделочных работ. Работники-таджики наносили слой жидкой резины на стены подвального помещения. Предположительно, имеет место отравление парами растворителя, который использовался при нанесении гидроизоляции. Погибшие надели средства индивидуальной защиты, но это были строительные респираторы, защищающие от обычной пыли, а не от ядовитых взвесей. Притока свежего воздуха в подвал не имелось», — сообщил ФАН источник в полиции Московской области.

Тела обнаружены через несколько часов после наступления смерти. Погибшие молодые люди (1995 и 2001 годов рождения) являлись друг другу родными братьями.

В порядке статей 144-145 УПК РФ следственные органы Раменского ГСУ СК России по Московской области проводят проверку. Найденные трупы граждан Таджикистана переданы в морг для проведения экспертизы. Криминалисты выполняют анализ образцов отделочных материалов, изъятых с места происшествия, на предмет токсичности.