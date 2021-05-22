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новостей
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
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Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома

Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Раменское, 22 мая. В деревне Полушкино Московской области обнаружены трупы двух граждан Республики Таджикистан. В дежурную часть городского округа Раменское сообщение о чрезвычайном происшествии поступило 20 мая.

В подвале строящегося частного двухэтажного дома 54 по улице Ясная Поляна обнаружены тела работников-гастарбайтеров без внешних признаков насильственной смерти. Приехавшие в Россию строители были официально зарегистрированы.

«Трагедия произошла во время отделочных работ. Работники-таджики наносили слой жидкой резины на стены подвального помещения. Предположительно, имеет место отравление парами растворителя, который использовался при нанесении гидроизоляции. Погибшие надели средства индивидуальной защиты, но это были строительные респираторы, защищающие от обычной пыли, а не от ядовитых взвесей. Притока свежего воздуха в подвал не имелось», — сообщил ФАН источник в полиции Московской области.

Тела обнаружены через несколько часов после наступления смерти. Погибшие молодые люди (1995 и 2001 годов рождения) являлись друг другу родными братьями.

В порядке статей 144-145 УПК РФ следственные органы Раменского ГСУ СК России по Московской области проводят проверку. Найденные трупы граждан Таджикистана переданы в морг для проведения экспертизы. Криминалисты выполняют анализ образцов отделочных материалов, изъятых с места происшествия, на предмет токсичности.

раменское
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