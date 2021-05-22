Жительницу Казани задержали после избиения малолетней дочери

Казань, 22 мая. Очевидцы обратились в полицию с заявлением о том, что мать избивает свою ночь ногами на глазах у прохожих.

Инцидент произошел на улице Челюскина. На кадрах, которые были опубликованы в социальных сетях, видно, как девочка пытается зайти в подъезд, у которого стоит мать. Женщина беспричинно начала пинать ребенка.

Очевидцы сообщили, что такая ситуация повторяется уже не первый раз. Прокуратура Татарстана инициировала проверку по факту произошедшего.

Прокуратура Крыма начала проверку из-за видео, где учитель избивает ученика в школе, сообщал ФАН. В Крыму уволился преподаватель истории, у которого произошел конфликт с учеником восьмого класса.