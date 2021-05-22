«Пятилетка» газификации регионов обойдется «Газпрому» в 880 млрд рублей

Москва, 22 мая. Согласно утвержденной Правительством РФ программе по газификации регионов на ближайшие пять лет, «Газпром» инвестирует в связанные с этим мероприятия около 880 млрд рублей,

Около 526 млрд рублей планируется потратить на отводы от магистрального газопровода и межпоселковые газопроводы, еще 354 млрд — на строительство внутрипоселковых сетей, рассказал глава «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов.

Дорожная карта по внедрению социально ориентированной системы газификации была утверждена кабмином в мае. Программа предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030-м и создание принципиально новой модели этого процесса.

Полная газификация Крыма потребует минимум 40 млрд рублей, сообщил ранее министр топлива и энергетики республики Евгений Рукавишников.

Одной из помех для массовой газификации являются высокие цены за подключение к сети. Проблема носит фундаментальный характер, поэтому одних распоряжений правительства может не хватить, чтобы заставить бизнес отказаться от сверхприбылей, цитирует INFOX обозревателя и блогера Илью Валиева.