Милош Бикович и Антон Батырев рассказали, зачем скрывают отношения

Москва, 22 мая. Актеры Милош Бикович и Антон Батырев рассказали, почему стараются держать личную жизнь и отношения с девушками в секрете.

Жизнь российских звезд, многих из которых нередко называют секс-символами, стала главной темой нового выпуска передачи «Сегодня вечером» с юмористом Максимом Галкиным на Первом канале. В ходе дискуссии актер Милош Бикович объяснил, почему предпочитает скрывать свои отношения.

«Личная жизнь — это одно, отношения — другое. Про отношения не говорю, уже лет десять как стали меня спрашивать. Понял, что это не хорошо. Они превращаются в реалити-программы, которые не люблю: кто с кем спит, кто с кем встречается. Поэтому вы уважаете мой выбор об этом не говорить», — объяснила звезда.

Бикович отметил, что для многих поклонниц может быть важно то, что он остается свободным. Однако относится актер к этому с юмором.

Антон Батырев тоже придерживается мнения о необходимости скрывать свои отношения от посторонних глаз. Он считает нужным оберегать избранницу от завистников и мнимых конкуренток.

«Лучше вторую половину оберегать, неадеквата много. Самое жесткое, когда писали на протяжении лет четырех (одна и та же пара людей): «Кислотой обольем, перестань ходить на могилы и делать какие-то заклинания». Это жесть, конечно», — признался актер.

Он заявил, что его возлюбленная относится к подобным выходкам фанатов с иронией, но звезда все равно старается оберегать ее от неприятностей. В прошлом году россияне назвали Батырева одним из самых популярных российских актеров.